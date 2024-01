Anita und Alexandra Hofmann sind an Corona erkrankt

Anita und Alexandra Hofmann haben sich beide mit dem Coronavirus infiziert. Nach Alexandra, sind jetzt auch ihre Kinder und ihre Schwester Anita erkrankt.

Anita Hofmann ist jetzt ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ihre Schwester Alexandra in einem Post auf Instagram und Facebook mit. Nachdem Alexandra vor einigen Tagen nach einer Grippe-Impfung leichte Erkältungssymptome spürte, ließ sie sich vorsichtshalber testen. Das positive Testergebnis erschütterte sie sehr. In einer bewegenden Videobotschaft erzählte sie jetzt, dass selbst ihre Kinder betroffen sind und richtet persönliche Worte an ihre Fans.

Ich muss das jetzt erst mal verkraften, dass wir jetzt alle, Anita und meine Familie, corona-positiv sind.

Sie selbst sei zwei Tage krank gewesen und habe starke Schmerzen gehabt. Alexandra Hofmann ruft ihre Fans dazu auf, die Krankheit und die Regeln ernst zu nehmen. Sie habe jetzt erfahren, was Ärzte und Gesundheitsämter zur Zeit leisten.

Ich kann mir noch nicht erklären, wo ich es her habe, weil wir mega vorsichtig waren.

Die Schlagersängerin wirkt in dem Video noch immer angeschlagen und sehr betroffen. Sie entschuldigt sich auch bei all den Menschen, die sie jetzt "in Quarantäne gejagt" habe. Durch die positiven Tests ihrer Kinder habe sich die Anzahl der Menschen in Quarantäne explosionsartig verändert. Ihre beiden Söhne seien aber bisher ohne Symptome.

Anita und Alexandra Hofmann leben zusammen auf einem Grundstück im schwäbischen Meßkirch. Die Schwestern stehen seit mehr als 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne.