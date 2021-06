per Mail teilen

Andreas Gabalier hatte einen besonderen Einfall: Als Straßenmusiker getarnt gab der Schlagersänger ein überraschendes Konzert in Velden am Wörthersee!

Was war denn da los? Mit Perücke und Cappy verkleidet musizierte ein Mann auf seiner Gitarre in Velden, direkt am Ufer des Wörthersees. Doch wer verbarg sich dahinter? Es war kein Geringerer als Schlagerstar Andreas Gabalier! Die Passanten hatten anfangs keinen blassen Schimmer! Hättet ihr ihn erkannt?

Die Idee dahinter: Auch Andreas Gabalier vermisst die Bühne und seine Fans, wollte in Zeiten von Corona einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was vielleicht bald auch für ihn wieder denkbar wird: Konzerte mit Publikum! Wenn auch unter freiem Himmel.

Ein Detail verriet Andreas Gabalier: Seine Stimme!

Auch wenn ihm die Verkleidung perfekt gelungen war - was er nicht verbergen konnte, war seine Stimme! Als der geheimnisvolle Interpret zwischen den Songs auch noch verriet, dass das Konzert live bei Instagram übertragen wird und wenig später auch noch vom "Volks-Rock‘n‘Roller“ sang, gab es kaum noch Zweifel. Und irgendwann reichte es Andreas Gabalier! Nach 20 Minuten riss er sich die Perücke vom Kopf, die Leute jubelten! Dem Schlagersänger war es schlichtweg zu heiß darunter geworden.

Aus spontanem Mini-Ständchen wurde ein halbstündiges Konzert

Ursprünglich wollte Andreas Gabalier nur drei Songs zum Besten geben, doch es wurden mehr. Kein Wunder, denn inzwischen hatten es sich Passanten und Fans auf einer Wiese bequem gemacht, sangen und grölten mit. Fazit: Mission completed!