Nach Skandalen und Schicksalsschlägen: Schlagersänger Nino de Angelo ist mit einer sehr persönlichen CD zurück. Hört rein in den Albumcheck mit unserer Musikexpertin.

Für Schlager- und Rockfans

Nach vier Jahren Wartezeit gibt es jetzt wieder neue Musik von einer der größten Stimmen Deutschlands: Nino de Angelo. Auf dem Album "Gesegnet und verflucht" ist, wie schon auf vorherigen CDs, seine Leidenschaft für Rockmusik zu hören. Deshalb sind die 13 frischen Songs nicht nur was für Schlagerfans. Von sanft bis wild, von leise bis laut ist alles dabei.

Eine CD mit ehrlichen Liedern

Auch die Themen sind vielfältig und autobiographisch: Schonungslos ehrlich singt Nino de Angelo vom Hinfallen und Wiederaufstehen, von Narben unter der Haut und der Suche nach sich selbst. Auch die Klimakrise spielt eine Rolle in einem seiner Titel. An den meisten Liedern hat Nino de Angelo selbst mitgeschrieben. Er ist Meister darin, seine Emotionen in Songs zu verpacken. Seine sonore Stimme klingt nach Lebenserfahrung. Mit "Gesegnet und verflucht" ist dem Schlagersänger somit ein authentisches Album gelungen, dass sich hören lässt.

Die Titelliste von Nino de Angelos neuem Album

Gesegnet und verflucht 1. Sag es meinem Herzen bitte nicht 2. Gesegnet und verflucht 3. Zeit heilt keine Wunden 4. Equilibrium 5. Angel lost in Paradise feat. Scarlet Dorn 6. Ich bin dein Vampir 7. Romeo & Juliet 8. Der Panther feat. Chris Harms 9. Sonnenkind 10. Colonia 11. Brennender Engel 12. Denn wir wissen nicht was wir tun 13. Jenseits von Eden 2021

Das Musikvideo zur Single "Gesegnet und verflucht"

