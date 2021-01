Nostalgie-Pegel auf volle Pulle – die 80er sind auch im Schlager zurück! Beatrice Egli, Sarah Zucker und Co. mischen bei dem Trend ordentlich mit. Egal, ob bei Musik oder Mode!

Die 80er im 21. Jahrhundert – Beatrice Eglis Album "Bunt"

Der 80er-Sound dominiert die Songs von Beatrice Eglis aktuellen Album "Bunt". Ihre Lieder "I.N.S.T.A." und "Das 5. Element" machen dem Musikstil der damaligen Zeit alle Ehre. Beatrice möchte dieses besondere Jahrzehnt in ihrem Schlager-Pop-Stil einfangen und freut sich, vor allem der jüngeren Generation den Synthie-Sound vorzustellen, die diesen wohlmöglich noch gar nicht kennen.

Imago Future Image

„Ich liebe den Synthie-Pop aus dieser Ära. Für mich klingt dieser Sound auch gar nicht alt oder antiquiert – ganz im Gegenteil. Ich denke oft, dass sich diese Musik super modern anhört. Wie ein Kleiderschrank, in dem man Stücke von früher findet, die heute wieder top-aktuell sind.“ Beatrice Egli auf der offiziellen Website von Universal Music

Lisa Bund lässt den 80er-Kult wieder aufleben

Auch bei Sängerin Lisa Bund sind die 80er in Mode und Musik der neueste Schrei. Neben Synthesizer-KIängen erlebt der Modern-Talking-Sound in ihrem Song „Das ist Liebe“ auch in 2020 ein Hoch. Es sind diese hohen Background-Chöre, die sofort an das Jahrzehnt erinnern. Und ihr Look? Animal-Print, ganz klar. Typisch 1980er Jahre eben.

Pressestelle Firefly Media

Sarah Zucker feiert Achtziger-Comeback auf Rollerblades

Die Glamour-Edition der 1980er gibt uns Sarah Zucker in ihrem Musikvideo zu "Ohne dich". Neonröhren und Lametta-Regen bilden die Kulisse, während sich alles auf metallicfarbenen Rollerblades im Disco-Licht dreht, tanzt Sarah Zucker im Goldglitzer-Outfit. Dass sie dem Charme dieser Ära nicht widerstehen kann, hat uns die Powerfrau bereits mit ihrem Song "Ich nehm dich mit" gezeigt, der den eingängigen Background-Chor der 80er-Hymne "Girls just wanna have fun" enthält.