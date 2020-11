Lange Zeit war es still um Helene Fischer – keine öffentlichen Auftritte, weder im Fernsehen noch auf der Bühne. Kein Post, keine Story, keine neue Musik. Bis jetzt.

Fast ein ganzes Jahr lang war die Sängerin komplett von der Bildfläche verschwunden. Doch bei der Verleihung der „Goldenen Henne“ am 30. Oktober in Leipzig stand Helene Fischer plötzlich in einem wunderschönen roten Abendkleid live auf der Bühne, beendete mit diesem Auftritt ihre TV-Abstinenz. Und mehr noch: Die Schlagerqueen feiert in diesem Jahr auch noch ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum.

Wir haben die schönsten Bilder und gewagtesten Outfits aus 15 Jahren Helene Fischer für euch in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Doch wie begann ihre Erfolgsgeschichte und was waren die Höhepunkte und emotionalsten Momente ihrer bisherigen Karriere?

Früh übt sich: Theater-AGs und Musical-Kurse

Helene Fischer erblickte am 5. August 1984 als zweites Kind russlanddeutscher Eltern im sibirischen Krasnojarsk das Licht der Welt. Vier Jahre später wanderten ihre Eltern mit ihr und ihrer sechs Jahre älteren Schwester aus der Sowjetunion nach Wöllstein, Rheinland-Pfalz, aus. Dort nahm sie bereits als Schülerin der Realschule an diversen Theater-AGs und Musical-Kursen teil; entdeckte dort ihre Leidenschaft für den Gesang und das Entertainment. Im Anschluss folgte eine dreijährige Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der Stage & Musical School Frankfurt in Frankfurt am Main. Der Grundstein war gelegt…

Demo-Tape sorgte für Startschuss – dank Mama

Als ihre Mutter im Jahr 2004 dem Künstlermanager Uwe Kanthak eine Demo-CD zukommen ließ, war dieser auf Anhieb überzeugt und vermittelte sie umgehend an den Produzenten Jean Frankfurter. Ab da gab es kein Halten mehr. Die quirlige Blondine erhielt einen Plattenvertrag und hatte noch im Mai 2005 ihren ersten TV-Auftritt beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“ (ARD).

Imago imago images / Tinkeres

Dort lernte sie damals Florian Silbereisen kennen. Beide verliebten sich ineinander, gaben jedoch erst im Jahr 2008 auf dem Münchner Oktoberfest ihre Beziehung bekannt.

dpa Bildfunk Ursula Düren

Erfolg ließ nicht lange auf sich warten

Doch trotz Schmetterlingen im Bauch verfolgte die Powerfrau weiter akribisch ihre Ziele. Als im Februar 2006 ihr erstes Album mit dem Titel „Von hier bis unendlich“ erschien, nahm die Erfolgsstory ihren Lauf: Im Jahr 2007 folgte ihre erste Solo-Tournee; anschließend produzierte sie ihre nächsten Studioalben „So nah wie du“ (2007) und „Zaubermond“ (2008). Und dafür wurde sie belohnt: Helene Fischer erhielt 2008 nicht nur die „Goldene Henne“ in der Kategorie Musik – sie wurde sogar mit zwei Echos in der Kategorie Künstler/Künstlerin/Gruppe Deutschsprachiger Schlager ausgezeichnet. Das fünfte Album mit dem Titel „Für einen Tag“ (2011) katapultierte die schöne Sängerin dann bis an die Chartspitze – zum ersten Mal Platz 1 in Deutschland!

Imago imago images / osnapix

Den absoluten Hit, den wir alle noch im Ohr haben und sofort mitsingen könnten, landete sie jedoch im Jahr 2014: Mit dem Song „Atemlos durch die Nacht“ hatte Helene es endgültig geschafft, sich auch in der Party- und Tanzszene einen Namen zu machen. Noch im selben Jahr erhielt die Künstlerin für das Werk einen Echo in der Kategorie „Hit des Jahres“.

Imago imago images / POP-EYE

Ein wahres Multitalent: Von Musical bis Moderation

Helene beherrscht ihr Handwerk perfekt! Das zeigt die inzwischen 36-Jährige immer wieder: Sie kann Cover-Songs, Musical, Akrobatik und versteht es, ihr Publikum mitzureißen und die Hallen auszufüllen. Bei ihren Bühnenshows setzt sie auf spektakuläre Showeffekte und Pyrotechnik, überzeugt mit einer einzigartigen Performance.

Dass sie ihr Können auch als Moderatorin unter Beweis stellt, wird bei der alljährlichen Unterhaltungssendung „Die Helene Fischer Show“ deutlich. Das Format wird seit 2011 jährlich zu Weihnachten in der ARD, im ZDF, dem ORF und SRF ausgestrahlt. Nur in diesem Jahr wird die Show coronabedingt leider ausfallen müssen … zur großen Enttäuschung der Künstlerin.

„Ich bin unendlich traurig, dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft - zu unterhalten - nicht nachgehen kann“ Helene Fischer bei der "Goldenen Henne" 2020 in Leipzig

Das ZDF strahlt jedoch am 1. Weihnachtstag um 20.15 Uhr eine Best-Of-Sendung aus, eine Zusammenfassung ihrer vorangegangenen neun Shows.

Wo eine Trennung ist, ist auch ein Neuanfang

Im Dezember 2018 machte das Schlagertraumpaar Helene Fischer und Florian Silbereisen ihre Trennung öffentlich. Nur kurze Zeit später wurde bekannt: Die Sängerin hat einen neuen Partner. Der neue Mann an ihrer Seite ist der Luftakrobat Thomas Seitel, den sie im Rahmen einer ihrer Shows kennengelernt hat. Doch mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen versteht sich die Schlagersängerin auch heute noch sehr gut. Beide verbindet eine tiefgehende Freundschaft.

Imago imago images / STAR-MEDIA

Eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands

Mit siebzehn Echos, acht Goldenen Hennen, drei Bambis und zwei Goldenen Kameras und einer gigantischen Fanbase zählt Helene Fischer heute zu den bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Darüber hinaus erhielt sie für „Die Helene Fischer Show“ (2015) den Bayerischen Fernsehpreis.