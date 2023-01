Karsten Walter wurde durch die Schlagerboyband "Feuerherz" bekannt. Jetzt geht er seinen eigenen musikalischen Weg. Alle Infos, Facts und Wissenswertes findet ihr hier!

SWR Andreas Braun

Steckbrief

Geburtstag 30. April 1993 Geburtsort Bonn Haarfarbe braun Sternzeichen Stier Größe 1,82 m Debüt-Single (Solo-Künstler) "Komm näher (Rhythm Of The Night)" (2022) Debüt-Single (Feuerherz) "Verdammt guter Tag" (2015) Alben (Solo-Künstler) "Komm näher" (2022) Alben (Feuerherz) "Verdammt guter Tag" (2015), "Genau wie du" (2016), "Feuerherz" (2018), "Vier" (2019) Partnerin Marina Marx

Wissenswertes

#Feuerherz

Karsten Walter war eines der vier Gründungsmitglieder der Schlager-Boygroup Feuerherz, die sich 2014 zusammen gefunden hat. Mit seinen Bandkollegen Sebastian Wurth, Martijn „Matt“ Stoffers und Dominique Bircan Baltas eroberte die Gruppe die deutschen Charts und konnte fünf Nummer-1-Singles in den deutschen Airplay-Charts (Konservativ Pop) landen sowie auf drei Top-Ten-Alben blicken. 2020 löste sich die Gruppe auf und seitdem gehen die vier Sänger getrennte Wege.

#Part Six

Bereits vor Feuerherz sammelte Karsten Walter erste Erfahrungen in einer Boygroup. 2010 wurde er Mitglied in der deutschen Boygroup "Part Six". Unter dem Namen Kenny Walter trat er der bereits seit 2006 bestehenden Gruppe bei, die sich dann jedoch ein Jahr später, im Jahr 2011, auflöste.

#DSDS

Wie auch viele andere Schlagerstars nahm Karsten Walter an der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" teil. 2013 in der 13. Staffel der Show erreichte er damals den Recall, schied danach jedoch aus. Auch zwei weitere seiner späteren Feuerherz-Kollegen nahmen an der Casting-Show teil: Sebastian Wurth belegte 2011 den fünften Platz und Matt Stoffers nahm 2014 am Casting teil, erreichte jedoch nicht den Recall.

#Schlagertraumpaar: Karsten Walter und Marina Marx

Es war DAS Liebes-Outing des Jahres 2021! In der TV-Show "Die Schlagerchampions" gaben Marina Marx und Karsten Walter im März 2021 offiziell bekannt, dass sie ein Paar sind. Zuvor gab es durch gemeinsame Videos auf Instagram und TikTok bereits Liebesgerüchte um die beiden. Inzwischen ist das Schlagertraumpaar sogar verlobt.

Marina Marx und Karsten Walter SWR Fotograf: Andreas Braun

#Musikvideosecret: Seine Eltern im Musikvideo

Im Musikvideo zu „Zeig mir was Liebe ist (Show Me Love)“ sieht man am Ende ein glücklich liiertes, älteres Ehepaar. Als Darsteller für das Pärchen hat sich Karsten keine Geringeren als seine eigenen Eltern ausgesucht.

#Schauspieler

Neben seiner Solo-Karriere als Sänger hat sich Karsten auch schon als Schauspieler ausprobiert und bewiesen. In der "GZSZ" Spin-off-Serie "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" spielt er den jungen Kitesurfer Linus. Die Schauspielerei macht Karsten nach eigenen Angaben sehr viel Spaß und er kann sich weitere Rollen vorstellen: "Tatort-Kommissar! Ich bin ein riesiger Tatort-Fan", erzählte er im Interview mit RTL.