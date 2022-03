Sophia Thiel: DARUM hat NEIN-Sagen sie gerettet I ON MAI WAY

Vanessa Mai ist IHR absolutes Fangirl: Sophia Thiel ist zu Gast! Die Fitness-Ikone zeigt, wie stark sie (auch) auf dem Laufband ist.

Sophia Thiel ist seit 2012 aus der nationalen und internationalen Bodybuilding Szene nicht mehr wegzudenken! Sie zog die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie ihren Körper in nur 3 Jahren auf 60 Kilogramm runter trainierte und das auf YouTube und Instagram

hautnah dokumentierte. Eine vermeintliche Erfolgsgeschichte aus der Fitness-Influencer Szene made in Germany! Es folgten unzählige Kooperationen, Covershootings, Wettbewerbe, Fernsehauftritte und auch Rezeptbücher. Das Pumper-Gym-Märchen schien für Sophia in Erfüllung zu gehen.

Was die Öffentlichkeit aber nicht sah, war ihre mentale Verfassung. Sophia war oft überfordert, ihre Crash-Diäten ließen sie schwächer

zurück und der Mediendruck hat sie über ihre Grenzen gebracht. Sie steuerte in eine Essstörung und kam aus ihrem selbst geschaffenen Teufelskreis nicht mehr raus. Die Verantwortung für sich und ihr Team wuchs Sophia schließlich kurz vor der FiBO im April 2018 über den Kopf. Sie nahm sich eine Auszeit, verschwand aus allen Medien, löschte ihre

Social Media Apps, bei Sophia ging nichts mehr!

Mit Hilfe einer Therapie und ganz viel Willensstärke lernte sie, wieder auf sich und ihren Körper zu achten. 2021 gab es dann das erste Lebenszeichen von Sophia auf ihrem YouTube Channel. In einem Video erklärte sie ihren Fans was passiert war. Die Auszeit hat sie stärker denn je gemacht, und sie schrieb ein Buch darüber: “Come back stronger” -

ein Werk, in dem Sophia auch den Fitness-Wahn und das ungesunde Wetteifern um die schlanksten Körper kritisiert. Mit ihrem neuen Partner in Crime, Rapha, gründete sie eine Firma, die sich auf Mental Health spezialisiert. Auf dem Laufband steht Vanessa Mai heute neben einer großartigen Unternehmerin mit sehr viel Lebensfreude.