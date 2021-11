SO geht eigentlich Schlager! Marti Fischer erklärt Vanessa Mai ihre Musik l ON MAI WAY

Musikstunde mit Marti Fischer: Der sympathische Moderator und Grimmepreisträger weiht Vanessa in die Geheimnisse des Schlagers ein. Außerdem verrät er seinen verrücktesten Zaubertrick.

Es gibt keine Stimme, die der sympathische Marti Fischer nicht nachmachen kann. Als prämierter Stimmenimitator nutzt er seine Gabe mittlerweile auch als Synchronsprecher. Hier leiht er Figuren in der Serie "Orange is the new Black" oder "Boss Baby" seine Stimme. Am liebsten spricht er jedoch Stefan Raab, Helge Schneider und Spongebob Schwammkopf.Mit "Chabos wissen wer der Babo ist (Swing/Jazz Cover)" erlangte Marti, damals noch unter dem Namen "The Clavinover" nationale Youtube-Bekanntheit mit 8,4 Millionen Klicks. Über seine Parodien hinaus liegt dem Musikgenie besonders die musikalische Früherziehung am Herzen. In seinem YouTube Format "Wie geht eigentlich?" nimmt er filigran Songs und Genres auseinander, um sie in eigener Komposition wieder zusammenzufügen. Und auch sonst läuft es für den Mann mit der floralen Phase fantastisch. 2020 räumte er die Goldene Kamera in der Kategorie "Best Education & Coaching", sowie den Grimmepreis Spezial für seine Moderation zusammen mit Bürger Lars Dietrich in der KiKa Show "Leider Laut" ab.

Man könnte meinen, Marti hätte es geschafft! Doch damit nicht genug: Neben musizieren und moderieren, liegt ihm nicht nur entertainen, sondern auch Witze reißen. Ob sein Humor ihn vor Schweißperlen bewahrt und ob er wirklich nach Marty McFly aus “Zurück in die Zukunft” benannt wurde, erfahrt ihr hier bei: ON MAI WAY.