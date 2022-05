Die schönsten Bilder der Stars von der Schlagernacht des Jahres in Mannheim

Giovanni Zarrella, Ben Zucker, Mickie Krause und viele mehr. Bei der Schlagernacht in Mannheim war die erste Garde der Stars auf der Bühne. Hier gibt's die schönsten Bilder davon.

Die Musik - einfach der Hammer! Die Stimmung - bombastisch! Nach drei Jahren Corona-Zwangspause konnten dieses Jahr 9.000 Fans bei der Schlagernacht des Jahres in Mannheim wieder ausgelassen ihre Stars feiern. Und die genossen es sichtlich, endlich wieder in der SAP Arena auf der Bühne stehen zu können.

Mit Giovanni Zarrella stand sicher einer der Schlager-Superstars der Stunde auf der Bühne. Er begeisterte die Halle mit seinen italienischen Versionen wie etwa "Wahnsinn" und "Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n". Statt "Hölle, Hölle" schallte "Basta, basta" durch die Arena. Wir freuen uns jetzt schon auf Giovannis Auftritt beim SWR Sommerfestival.

SWR Torsten Silz

Ben Zucker war der Mann für die rockigeren Töne. Der Berliner mit der Reibeisenstimme hatte den Laden im Griff. Bei Nummern wie "Wer sagt das?!" ging die Masse steil. Als Schluss-Act auf der Bühne sperrte er den Laden mit einem furiosen Finale zu.



SWR Torsten Silz

Und er kann es immer noch! Howard Carpendale. Seine Songs sind zeitlose Klassiker der Schlager-Geschichte. Auch in Mannheim sangen tausende Kehlen seine Texte wie den zu "Samstag Nacht".



Und mit Nino de Angelo stand ein Künstler auf der Bühne, der die Schlager-Welt seit Jahrzehnten kennt - nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen. Die Party in Mannheim gehört sicher auf die Plus-Seite.

SWR Torsten Stilz

Im April hat Mickie Krause die Ballermann-Saison eröffnet, auf Malle wummern die altbekannten und neue Hits aus den Boxen. Im Stimmung machen ist der Partysänger Profi. Er hat ordentlich eingeheizt - und das lag nicht an den Pyro-Effekten.

SWR Torsten Silz

Der romantische Ramon - Ramon Roselly, der wie viele Schlagerstars seine Karriere in der Casting-Show DSDS begann, war vor allem auch für die Lovesongs gebucht und verzückte viele Damen im Publikum

SWR Torsten Silz

Oli P. machte an dem Abend in Mannheim den Auftakt und brachte die Hütte mit Kulthits wie "Tausendmal berührt" gleich auf Betriebstemperatur. Wenn er nicht als Sänger auf der Bühne steht, dann moderiert er unter anderem einen Podcast oder steht er als Schauspieler ohne Abkürzung als Oliver Petszokat vor der Kamera.

SWR Torsten Silz

Er hat einfach Charme, der Eloy de Jong. Und gute Musik macht er auch noch. Der Stars sang unter anderem seinen Hit "Egal was andere sagen" und als Erinnerung an seine Boygroup-Zeit bei Caught in the Act deren Song "Love is everywhere".



SWR Torsten Silz

Anna-Maria Zimmermann ist mittlerweile auch schon seit 17 Jahren im Musikbusiness unterwegs und hat einiges aus Job, Familie und ihrem Leben zu erzählen. Aber auf der Bühne hat sie Spaß wie am ersten Tag. Und das Publikum in Mannheim hat sie auch gar nicht gehen lassen und so lange ihren Hit "1.000 Träume weit" weiter gesungen, bis sie nochmal zurück auf die Bühne kam.

SWR Torsten Silz

Seit vergangenem Jahr gelten Marina Marx und Karsten Walter als das Schlager-Traumpaar. Das private Glück harmoniert perfekt mit dem beruflichen. Musikalisch passen die beiden prima zusammen, wie der Auftritt der beiden mal wieder gezeigt hat.

SWR Torsten Silz

Mit Team 5ünf lebte das Flair der guten alten Boygroup-Zeit der 90er Jahre wieder auf. Mit ihren deutschen Coverversionen von Boybands wie Take That oder Caught in the Act sorgten die Jungs um Jay Khan und Marc Terenzi für Stimmung und Nostalgie.

SWR Torsten Silz

Vincent Gross ist immer ein Garant für gute Laune. Mit Songs wie "Servus Grüezi & Hallo", seiner guten Laune und seinen Sprüngen auf der Bühne zauberte er ein Lächeln auf viele Gesichter.

SWR Torsten Silz

Max Weidner geht in der Schlagerwelt wahrscheinlich immer noch als Newcomer durch. Doch seine Fangemeinde wächst. Dazu dürfte auch sein Auftritt in Mannheim beigetragen haben.