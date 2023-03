Michelle, Mickie Krause, Thomas Anders und viele weitere Schlagerstars haben die Schlagernacht des Jahres 2023 in Mannheim gerockt. Hier gibt's die besten Fotos aus der SAP Arena.

Wir sagen danke schön - für 25 Jahre Schlagernacht des Jahres. Und wie jedes Jahr feiern Schlagerfans in Mannheim eine geile Party! 11.000 Musik begeisterte Menschen sind bei der Schlagernacht des Jahres 2023 zu altbekannten Schlagerhits und neuen Songs abgegangen und haben die ausverkaufte SAP Arena in einen Tempel der guten Laune verwandelt. Kein Wunder - auf der Bühne standen einmal mehr einige der zur Zeit angesagtesten Schlagerstars.

Michelle

Am Schlagerhimmel ist Michelle schon lange ein besonders heller Stern. Seit 30 Jahren ist sie dabei und denkt noch lange nicht ans Aufhören - das verspricht auch der Titel ihrer Tour 2023. Und warum sollte sie auch - so fresh und voller Energie! Klar, dass Sie den krönenden Abschluss der Schlagernacht feierte.

Mickie Krause

Mickie Krause und Mannheim - das ist ein Match! Seid der König von Mallorca Jürgen Drews abgedankt hat, hat Mickie beste Aussichten auf dessen Krone. Aber er denkt auf der Bühnen an seinen Kollegen und Freund Jürgen Drews mit einer eigenen Kreation von "Lebt denn der alte Holzmichl noch". Aber seine Party-Schlager hatte er natürlich auch alle im Gepäck! Bei Krachern wie "Schatzi schenk mir ein Foto" und "Sie hatte nur noch Schuhe an" singt und springt die Hütte. Und auch Anna-Maria Zimmermann ließ sich den Auftritt nicht entgehen und feiert mit.

Thomas Anders

Seinen Platz in den Büchern der Pop-Geschichte hat Thomas Anders sicher. Als eine Hälfte von Modern Talking ist ihm da ein Kapitel sicher. Das Popduo mit Dieter Bohlen ist zwar Geschichte, aber die Hits von damals sind verdammt lebendig. Als Thomas Anders sein Modern Talking Hit-Medley anstimmt, hält niemand mehr still.

Oli.P

Oli.P ist die Mega-Stimmungsbombe der Schlagernacht. Seine bunte Mischung an Malle-Krachern wie "Johnny Däpp", refreshten Schlager-Evergreens wie "Griechischer Wein" und Klassikern wie "Major Tom" kommt einfach immer an.

Ramon Roselly

Mit Ramon wird's romantisch. Wenn Ramon Roselly, der wie viele andere Schlagerstars auch einst seine Karriere bei der Ur-Mutter der Castingshows DSDS seine Karriere begann, loslegt, dann ist Zeit für große Gefühle.

voXXclub

Ja Herrschaftszeiten! Schon wieder zehn Jahre her, dass die Burschen von voXXclub ihr erstes Album releast haben - inklusive "Rock mi". Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Kein Wunder - die Songs sind immer fresh! Nach "Anneliese" machen sie die Bierkrüge zu Musikinstrumenten - eine hammer Bierkrug-Challenge.

Anna-Maria Zimmermann

Wenn man die Fans in Mannheim fragt, auf wen freut ihr euch am meisten, dann kommt oft die Antwort: "Auf Anna-Maria Zimmermann!" Sonnenschein Anna-Maria liebt die Bühne in Mannheim aber genauso und geht ab. Und die Menge geht mit bei Songs wie "Himmelblaue Augen" und "Amore Mio". Das Finale "1.000 Träume weit" bringt die 11.000 Schlagerfans zum Ausflippen und lauthals mitgrölen.

Nik P.

SWR Ronny Zimmermann

Nik P. hat schon ganz schön viel Edelmetall gesammelt für seine Musik. Erst kürzlich gab's vierfach Platin für "Ein Stern". Sein Superhit war auch der Abschluss seines Auftritts.

Stereoact

SWR Ronny Zimmermann

Rico (im Bild links) und Sebastian von Stereoact haben ein cooles Konzept. Sie verpassen griffigen Schlagernummern ein fetziges Facelift mit Schlagerbeats. Und die Remixes funktionieren nicht nur im Musikstream, sondern auch bestens auf der Bühne der Schlagernacht.

Marina Marx & Karsten Walter

SWR Ronny Zimmermann

Marina Marx, die Rockversion unter den Schlagersängerinnen, und Karsten Walter, Ex-Mitglied von Feuerherz, sind schon eine Weile das Traumpaar in der Schlagerwelt. Aber auf der Bühne sprühen bei ihnen die Funken immer noch, als würden sie das erste Mal gemeinsam performen.

Olaf der Flipper & Pia Malo

SWR Ronny Zimmermann

Den Flippers-Song "Wir sagen danke schön" haben die Leute vergangenes Jahr wahrscheinlich auf jedem Festival gegrölt - egal ob Metal oder Jodler-Treffen. Und als Olaf der Flipper den Song anstimmt, kam in Mannheim schon ein bisschen Open Air-Feeling auf. Auch "Die rote Sonne von Barbados" und "Lotusblume" feiern Jung wie Alt. Olafs Tochter Pia Malo hat vor ihrem Papa die Schlagerparty-Feiergemeinschaft eingeheizt mit "Italienische Senhsucht" und "An Tagen wie diese".

Team 5ünf

SWR Ronny Zimmermann

Mit Team 5ünf geht's zurück in die 90er! Ihre Boygroup-Cover von Songs der "Backstreet Boys" und "Take That" verzücken vor allem die Ladys - auch ohne Marc Terenzi, der leider wegen Krankheit nicht on stage konnte. Und der Sound von "Liebe überall" und "Entfach mein Feuer" hat wahrscheinlich einige von ihnen zurück ins Kinderzimmer voller Bravo-Poster der Stars von damals katapultiert.