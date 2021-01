2. Frage

Erklingt der Name Andreas Gabalier, schlägt so manches Frauenherz schneller. Der "Volks-Rock'n'Roller" beherrscht nicht nur Partytitel wie "I sing a Liad für di", sondern sorgt auch mit seiner kratzigen Stimme und Balladen für Gänsehaut. Musik spielte natürlich schon immer eine Rolle in seinem Leben – doch was hat er studiert?