Ist Thomas Anders etwa auch ein Künstlername? Ist das nicht sein bürgerlicher Name? Oder wollen wir euch hier vielleicht nur auf's Glatteis führen? Was meint ihr, welcher Name ist der echte?

Die gegebene Antwort ist

Thomas Anders ist tatsächlich ein Künstlername. Mit bürgerlichem Namen heißt er Bernd Weidung. Sein Produzent war damals der Meinung, dass es besser sei, wenn er einen direkt verständlichen Namen habe. So kamen sie gemeinsam auf den Namen "Thomas Anders". Außerdem betont der Sänger, dass sich der Name besser in englisch aussprechen lasse als sein bürgerlicher Name, was ihn internationaler mache.