Superstars der 1990er Jahre, heute wieder da: Die Prinzen! Immer noch frisch, immer noch am Puls der Zeit! Sebastian Krumbiegel spricht in dieser Folge über Kollaborationen mit Eko Fresh, Motrip und den "Doofen", was man heutzutage alles noch sagen darf und wer "Gabi und Klaus" wirklich sind.