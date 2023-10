Patrik Schmittinger: Ballermann-Hit "Layla" veränderte sein Leben

Durch seine Performance als "Layla" in selbigem Ballermann-Hit verlor Patrik Schmittinger nach 15 Jahren seinen Job. Jetzt versucht er sich als Sänger bei "The Voice of Germany".

Kennengelernt haben sich DJ Robin und Patrik Schmitt, dessen Künstlername Patrik Schmittinger ist, bei einem Stuttgarter Faschingsverein. Dort waren sie beide Faschingsprinzen von Stuttgart. Danach ging es zum Bierkönig Opening und später zum Après Ski und die beiden wurden dicke Freunde. Patrik Schmittinger und DJ Robin SWR Job verloren wegen Ballermann-Hit "Layla" Patrik hat im Video zu DJ Robin und Schürzes Ballermann-Hit "Layla" die Layla gespielt. Er hatte künstliche Fingernägel, eine blonde Perücke auf und hat sich noch kurz vor Videodreh mit zwei Bier Mut angetrunken. Der Song wurde ein mega Sommerhit, polarisierte aber auch sehr stark wegen seines Textes. Erste Medien wollten über den Mann berichten, der "Layla" ist. Sein damaliger Chef schrieb Patrik eine Mail, stellte ihn bis auf weiteres von der Arbeit frei und kündigte ihn schlussendlich. Schmittinger kann und konnte die Entscheidung seines Chefs nicht nachvollziehen. Dennoch nimmt er es, soweit es geht, heute gelassen und hat es nie bereut, im Musikvideo mitgewirkt zu haben. "Wenn irgendwo eine Tür zu geht, geht eine andere auf." Patrik Schmittinger bei "The Voice of Germany" Diese Tür könnte nun eine eigene Gesangskarriere sein. Patrik macht schon länger Musik, kam dann während des Surfens im Internet auf die Anmeldung zur Castingshow "The Voice of Germany" und war schneller als erwartet in der Show. Kumpel DJ Robin war hinter der Bühne dabei und hat fleißig Daumen gedrückt. Das hat geholfen, denn Schmittinger konnte Coach Giovanni Zarrella für sich gewinnen und ist eine Runde weiter. Giovanni Zarrella neben Bill und Tom Kaulitz (von links nach rechts). picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/ProSieben/SAT.1 | Andre Kowalski "Patrik hat mir sehr gut gefallen, er hat "Abenteuerland" von PUR gesungen. Ich war der einzige, der sich gedreht hat. Das werden die anderen Coaches noch bereuen, da bin ich mir sicher." In der Castingshow sagte Giovanni Zarrella, dass er aus dem Partymusiker gerne den nächsten Michael Bublé machen wollen würde. Schmittinger ist offen dafür und gespannt, was alles so geht.