In dieser Folge wird mit Sicherheit am allermeisten gelacht werden, denn Vanessa Mai begrüßt Ross Antony auf dem Laufband bei der Youtube-Show "On Mai Way".

Wenn Ross Antony zu Vanessa Mai aufs Laufband steigt, wird es turbulent. Der quirlige Brite kennt Vanessa schon recht lang und kann die ein oder andere schräge Story über sie erzählen. Bei einem Auftritt hatte sie mal nicht bemerkt, dass ihr Mikrofon gar nicht funktioniert hat. Aber auch Ross gibt das ein oder andere Detail aus seinem Leben preis. Zum Beispiel erzählt er, was seine "deutscheste" Eigenschaft ist: weiße Socken in Sandalen tragen.