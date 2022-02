OMG Evelyn Burdecki: “Ich habe zwei linke Gehirnzellen”! l ON MAI WAY

Auf einen “Mai Tai-Talk” mit crazy Evelyn Burdecki: Vanessa Mai kommt aus dem Staunen und dem Lachen nicht mehr raus... don’t miss this!

Evelyn Burdecki ist der absolute Knaller! Sie redet ohne Punkt und Komma und ist dabei einfach unglaublich charmant und witzig. Das ist Evelyns Markenzeichen: Sie ist wie sie ist und punktet mit Humor und Witz. Bekannt wird die sympathische Chaosqueen durch die Datingshow “Der Bachelor”, wo sie in der ersten Runde auch schon direkt rausgeflogen ist. Danach folgen u.a. “Bachelor in Paradiese”, “Promi Big Brother" und 2019 ihre Krönung als Gewinnern im “Dschungelcamp”. Unlängst schaffte sie es neben Dieter Bohlen in die Jury beim “Supertalent”. Man fragt sich eher: In welcher Show war Evelyn NOCH NICHT zu sehen? Umso mehr freut sie sich nun bei Vanessa Mai auf dem Laufband zu stehen, um auch über ihr Privatleben zu plaudern. Denn trotz Glitzer & Glamour ist Evelyn total auf dem Boden geblieben und erfüllt ihren Eltern den Traum vom eigenen Haus, finanziert von ihren TV-Gagen – absolut liebenswert! Die Single-Lady steht auf vegetarische Schnitzel mit Ketchup, verrät ihre Lieblingskinder-Namen und wenn ihr Männer etwas vorsingen, dann schmilzt sie dahin. Apropos Männer – warum kennt Evelyn den Hollywood Hottie Leonardo DiCaprio vom Party machen??? Diese Folge dürft ihr definitiv nicht verpassen.