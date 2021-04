Michaela Kovarikova, kurz Misha Kovar, hat ihr eigenes Genre entwickelt: "Klassik-Popschlager". Mit ihrem neuen Song "Die Königin der Nacht" wagt sie jetzt den Spagat zwischen Klassik und Schlager.

"Die Königin der Nacht" ist ein Schlager-Update von Mozarts Klassiker

Misha Kovar verleiht in ihrem Song "Die Königin der Nacht" Mozarts "Der Hölle Rache" ein Popschlager-Gewand. Und das mit einer powervollen Stimme, die über fünf Oktaven tanzt! Tiefen und Höhen meistert sie mit ihrer Rockstimme geschickt und im Hintergrund klingt die bekannte Koloratur der Arie im Beat. Was für eine Idee, was für ein Stimmumfang!

Die musikalische Vorlage von Mishas neuer Single ist die zweite Arie der Königin der Nacht in Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Die Zauberflöte". Daher wohl auch die Namensgebung. Wovon handelt Mishas Update des Klassikers?

"In meiner neuen Single geht es darum, von einem geliebten Menschen verlassen zu werden und sich zu entscheiden, nicht daran zu verzweifeln." Misha Kovar auf Instagram

Korbinian Arendt von voXXclub spielt die Hauptrolle im Musikvideo

Das Markenzeichen der Newcomerin ist ein Beanie mit einer Krone aus Kristallsteinchen. Kommt euch das bekannt vor? Seht mal, wer in ihrem aktuellen Musikvideo die Hauptrolle spielt!

Drei Schlager-Songs gibts schon von der Österreicherin

2016 erschien von Misha Kovar der Schlager "Kann das Liebe sein". Ein Jahr später dann "Hey Hey Süßer". Ein typischer Popschlager-Beat und Liebestext mit der Tendenz "konservativ". Letztes Jahr veröffentliche die Sängerin dann "Abschiedsküsse schmecken bitter". Dieser Song war dann schon purer Popschlager – von Klassik aber war da noch keine Spur!

Misha sang schon im Queen-Musical

Misha Kovar machte ihre Gesangs-, Tanz- und Schauspielausbildung am Wiener Konservatorium. Während und nach der Ausbildung hatte Misha einige Musical-Engagements, unter anderem in "Evita" und "Die Päpstin". Sie überzeugte Queen-Gitarrist Brian May im Casting für eine Hauptrolle bei der deutschsprachigen Uraufführung von "We Will Rock You". Er beschreibt sie als "Phänomen". Hier seht ihr Misha als "Ozzy" in "We Will Rock You" mit der deutschen Version von "No One But You".