Marina Marx präsentiert ihr Rockschlager-Album

Ihr Stimme ist rau und zart zugleich. Sie kennt keine Genre-Grenzen und nimmt kein Blatt vor den Mund. Newcomerin Marina Marx präsentiert jetzt ihr Debütalbum "Der geilste Fehler."

"Der geilste Fehler": Das Debütalbum von Marina Marx

Das Debütalbum von Marina Marx "Der geilste Fehler" zeigt: Hier ist eine vielversprechende Künstlerin am Werk. Ihre Stimme ist wie zartes Schleifpapier - wenn es das überhaupt gibt. Mit ihrer Rockröhre singt sie deutschen Schlager. Künstler wie Ben Zucker sind damit seit einiger Zeit sehr erfolgreich. Die Ulmerin erzählt uns im Interview: "Da ich auch mit viel Rockmusik groß geworden bin, war es schon immer mein Traum, den Schlager mit Rock und meiner rauen Stimme zu kombinieren". Für Marina Marx ist es am einfachsten in Songs über ihr eigenes Leben zu singen. Das hat zusätzlich einen kleinen Therapie-Effekt. Marina verarbeitet durch ihre Musik, was sie glücklich gemacht oder verletzt hat.

Die erste Single "One Night Stand"

"So ist auch der Song 'One Night Stand' entstanden, der etwas mit einer Geschichte aus meinem Leben zu tun hat. Das war eine schöne Erfahrung, aber ich konnte auch feststellen, dass ich kein Mensch für einen One-Night-Stand bin", so die 29-Jährige. Im Song gibt es natürlich noch eine ordentliche Portion Gitarren, wie es sich für Rockschlager gehört. Der Refrain mit Marinas energiegeladener Stimme geht sofort ins Ohr. Nach der Veröffentlichung im Februar 2019 hat das Musikvideo auf Youtube mittlerweile fast sechs Millionen Aufrufe erzielt.

Von Coverband bis Castingshow

Als Kind hatte sie Blockflöten- und später Gitarrenunterricht. Ihre Mutter und Patentante sind beide Hobbysängerinnen. So nahm Marina irgendwann auch Gesangsunterricht. In ihrer Schulband, in Musicals und in einem Gospelchor sammelte sie erste musikalische Erfahrungen. Später zog Marina Marx mit ihrer Coverband durch die Lande. Einem breiteren Publikum wurde sie schließlich durch die Castingshow "The Voice of Germany" bekannt. Daraufhin interessierte sich die Musikindustrie für die blonde Sängerin. 2018 stand sie im Vorprogramm von Feuerherz auf der Bühne.