Privat und persönlich: Linda Hesse

Steckbrief

Geburtstag 22. Mai 1987 Geburtsort Halberstadt, Sachsen-Anhalt Haarfarbe Blond Sternzeichen Zwilling Augenfarbe blau-grün Bürgerlicher Name Linda Hesse Debüt-Single "Ich bin ja kein Mann" (2012) Alben Debütalbum „Punktgenaue Landung“ (2013), „Hör auf dein Herz“ (2014); „Sonnenkind“ (2016); „Mach ma laut“ (2018)

Wissenswertes über Linda Hesse

#Playboy

Linda Hesse war 2018 in der Juniausgabe des deutschen Playboys als Covergirl zu sehen. Das Fotoshooting fand auf Mallorca statt. Für Linda war das eine ganz neue Erfahrung: "Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen", sagte sie dem Playboy.

#Krebshilfe

Soziales Engagement spielt, wie auch für andere Schlagerstars, für Linda Hesse eine große Rolle. Ihren Song "Mit aller Kraft" widmete Linda der deutschen Krebshilfe. Seit 2014 ist sie Botschafterin der Kampagne "Mit aller Kraft gegen den Krebs" der deutschen Krebshilfe. Im September 2016 gab sie ein exklusives Benefizkonzert für krebskranke Kinder in der Charité in Berlin.

Gleichzeitig habe ich als Sängerin eine Vorbildfunktion, die ich nicht außer Acht lassen will. Es ist für mich leichter, in der Öffentlichkeit auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Und diese Möglichkeit möchte ich gern für eine gute Sache nutzen.

#Hosenträger

Im Musikvideo von "Ich bin ja kein Mann" trägt Linda einen schwarzen Hosenträger, welchen sie sich von ihrem damaligen Texter des Songs ausgeliehen hat. Der Hosenträger wurde zu ihrem Glücksbringer und der Look war Jahrelang ihr Markenzeichen. Mittlerweile sieht man Linda nicht mehr so häufig in Hosenträgern auf der Bühne, die Dauerleihgabe ihres Texters besitzt sie aber noch heute - mittlerweile seit 10 Jahren.

Linda Hesse mit ihren charakteristischen Hosenträgern 2013 bei der Generalprobe des Musikantenstadls picture-alliance / Reportdienste Bodo Schackow

#Wir3

Linda Hesse wurde 2007 Bandmitglied der Girlband "Wir3", die von Super RTL gegründet wurde. Die Gruppe war die deutsche Version der flämischen Gruppe K3. Die Gruppe löste sich 2010 wieder auf und Linda startete ein Jahr später ihre Solo-Karriere.

#Goldenehenne

2013 erhielt Linda Hesse die "Goldene Henne" als Aufsteigerin des Jahres. Sie wurde vom Publikum live während der Sendung per Telefonvoting gewählt. Ihr Laudator war kein geringerer als Nik P..