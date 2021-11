Lässt GZSZ-Star Timur Ülker die Hüllen fallen? I ON MAI WAY

Er ist da: Der GZSZ-Schönling Timur Ülker! Ob der Schauspieler bei Vanessa auf dem Laufband auch so eine gute Figur macht wie im TV, zeigt sich jetzt in der neuen Folge.

Vanessas Mama ist sein größter Fan: Timur Ülker ist absoluter Publikumsliebling in der Erfolgsserie “Gute Zeiten, Schlechte Zeiten”. Davor war der Schauspieler bei der Daily-Soap “Köln 50677” und in der Datingshow “Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies” zu sehen. Fun Fact: Er war nackt! Doch das Leben von Timur Ülker war nicht immer so rosig wie heute: Im Interview erzählt er Vanessa, wie es war mit Freundin und Kind von Hartz IV zu leben und was ihn motiviert hat, immer weiter für seinen Traum zu arbeiten. Was die wenigsten wissen: Timur ist ein begnadeter Beatboxer – Vanessa ist schwer beeindruckt!