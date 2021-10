Krass, was Giovanni Zarrella gesteht: DAS sollte Oliver Pocher nie erfahren.. I ON MAI WAY

Ciao Bello! Vanessa Mai entlockt Giovanni Zarrella viele verrückte Geheimnisse, die vorher höchstens seine Frau Jana Ina kannte. Und auch Oliver Pocher wird überrascht sein!

Pizza, Pasta und Amore! Giovanni Zarrella ist für Vanessa Mai der "charmanteste Italiener seit Casanova". Er ist Moderator (2021 von seiner eigenen Samstagabend-Show im ZDF!), Sänger und Ehemann von Jana Ina. Bekannt wurde der gebürtige Schwabe durch die Castingshow “Popstars” bereits 2001, und erlebte dann mit der Band Bro’Sis einige musikalische Abenteuer. Die Band trennte sich 2006, aber nichts kam zwischen die Freundschaft von Giovanni und Ross Antony. Was nur Insider wissen: fast wäre er Profi-Fußballer beim AS Rom geworden – und seine Liebe zum Fußball ist nach wie vor ungebrochen. Zum Glück ist Giovanni der Musikbranche erhalten geblieben, denn er ist ein wahres Musik-Chamäleon: Egal, ob R’n'B, Hip-Hop, Pop, Swing oder Schlager – der Sänger performt alles mit Herz und Seele. Doch Vanessa da noch ein paar Fragen: Wird es ein Bro’Sis-Comeback geben? Was liegt vorne: Spätzle oder Spaghetti? Was war das verrückteste Fan-Geschenk? Und vor allem: Was hat Oliver Pocher mit Giovannis Hundekot-Tüten zu tun? Es werden einige Geheimnisse gelüftet! Andiamo, ab aufs Laufband.