Knossi: Sein ERSTES MAL bei Vanessa Mai I ON MAI WAY

Der Waaahnsinn regiert auf dem Laufband, denn Knossi ist mit seiner positiven Lebensart nämlich so gar nichts peinlich. Als selbsternannter König des Internets trägt er immer eine Krone. Vanessa will wissen: Wie tickt Knossi privat? Knossi heißt eigentlich Jens Heinz Richard Knossalla und hatte schon diverse TV-Auftritte, u.a. bei “Gute Zeiten, Schlechte Zeiten” und "Joko & Klaas”. Doch bekannt wird er, als er 2011 in der Castingshow “PokerStars sucht das PokerAss” gewinnt. Vom Pokerspieler und Gameshow-Gewinner zum Social Media King: Als König des Internets macht er YouTube und Twitch unsicher und ist Follower-Millionär. Fürs Zocken kriegt er Geld, kommentiert Poker-Spiele und geht auf seinem Twitch-Kanal ziemlich durch die Decke. Jeden Sommer verbrachte der Entertainer sechs Wochen im Zockerparadies Las Vegas. Er hat sogar schon mal eine eigene Late Night Show moderiert ("Täglich frisch geröstet"), produziert von keinem geringeren als Stefan Raab. Unglaublich aber wahr: Auf einem Laufband stand er bisher NOCH NIE! Vanessa hat tausend Fragen: Wie viele Kronen besitzt er? Wovor hat Knossi panische Angst? Und was reimt sich eigentlich auf ‘pokern’? 3, 2, 1 – let’s run!