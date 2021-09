per Mail teilen

Wir haben die super sympathische Sängerin kurz vor einem ihrer Auftritte getroffen. Und, was sollen wir sagen? Kerstin Ott war richtig in Plauderlaune! Sie erzählt, wie ihre Songs entstehen, wie wichtig sie es findet, dass jedes Verliebtsein zählt und mit wem sie aus der Schlagerwelt so befreundet ist.