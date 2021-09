Julia Beautx: SO tickt das Girl mit den Likes! I ON MAI WAY

Julia Beautx ist nicht nur das Girl mit den Likes, sondern erfolgreiche YouTuberin, Influencerin, Schauspielerin und Sängerin. Ab aufs Laufband mit den beiden, denn: Girls just wanna have fun!

Als Schülerin startet die damals 14-jährige Julia Beautx bereits 2013 ihren YouTube-Kanal. Aktuell folgen ihr dort mittlerweile über 2 Millionen Fans.. Oft ist auch ihre Schwester in ihren Videos zu sehen, denn sie ist Julia sehr wichtig. Doch sie ist nicht nur erfolgreiche YouTuberin, sondern auch eine beliebte Influencerin und Schauspielerin, z.B. als Lilly in der TV-Serie “Frühling”. Alle lieben Julia Beautx, deswegen hat sie auch schon einige Fernsehauftritte hinter sich, u.a. war sie 2016 bei der TV-Show “Superkids – die größten Talente der Welt” zu Gast. Als Backstage-Reporterin ist sie für “Ninja Warrior Kids” unterwegs, und hat 2019 den Nickelodeon Kid’s Choice Award in der Kategorie “Lieblings Social-Star” gewonnen. Aber wie tickt Julia eigentlich privat? Sie war großer Fan von Tokio Hotel – doch bei welchem Star hat sie ihren größten Fangirl-Moment? Und warum gruselt sie sich vor Halsketten an sich selbst und anderen? Und gegen was hat sie sogar schon mal demonstriert? Fragen über Fragen. Wie Julia Beautx echter Nachname lautet, weiß offiziell übrigens niemand – ob Vanessa Mai es schafft, ihn auf dem Laufband aus ihr herauszukitzeln? Let the Girlstalk begin!