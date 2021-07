In dieser Folge spricht Jasmin Wagner, unser aller Lieblings-Blümchen, über die großen emotionalen Themen: Liebe kommt, Liebe geht – wie gehe ich am besten damit um? Wo bin ich zu Hause? Was will ich im Leben? Jasmin hat für sich Antworten darauf gefunden und teilt sie mit euch in dieser Ausgabe des Star-Talks.