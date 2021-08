Isi Glück geht zur Sache. In ihrer "SWR Schlager Suite" dreht sich alles ums Thema Schlager - auch ihre prominenten Gäste, die sie unter anderem auf dem Schlagerkarussell befragt.

Einfach nur quatschen? Nicht mit Isi Glück! In der "SWR Schlager Suite" fühlt der Malle-Star prominenten Gästen in Sachen Schlager ordentlich auf den Zahn. Immer Mittwochs, ab 18 Uhr löchert Isi in einer neuen Folge auf dem Youtube-Kanal von SWR Schlager einen Stargast mit Fragen aus der Schlagerwelt. Ebenfalls an Bord: Isi Glücks Mallorca-Kollege Ikke Hüftgold als Außenreporter.

Isi Glück moderiert die "SWR Schlager Suite". SWR

Youtube-Star Aaron Troschke ist Gast bei der Premiere

Als erster Gast kommt Youtube-Star Aaron Troschke in die Show. Und das obwohl seine Liebe zum Schlager noch ausbaufähig ist. Ebenfalls auf der Gästeliste stehen Rapper Leon Machère und Troschkes Youtube-Kollegen Marvin Wildhage und Udo Tesch. Sie nehmen in den folgenden Wochen Platz an Isis Seite.

Youtuber Aaron Troschke ist Gast bei der Premiere der "SWR Schlager Suite". SWR

Schlager-Spiele mit den Gästen

Außer um den Gast und sein Leben geht es vor allem um Schlager. Und wer sich da nicht auskennt, dem kann schon mal ganz schön übel werden. Denn in jeder Show spielt Isi verrückte Spiele mit ihrem Gast. Auf dem "Schlagerkarussell" muss der Promi Liedtexte ergänzen, Hits erkennen und weitere Fragen rund um den Schlager beantworten. Bei jeder falschen Antwort dreht sich das Karussell schneller. Und beim "Dummschlager" ist Ikke Hüftgold als SWR Schlager Reporter unterwegs.

Ironische Geldspende an anderen Promi

Bei allen Spielen haben die Gäste die Chance Geld zu gewinnen. Da die Promis aber sowieso schon genug haben, müssen sie ihren erspielten Gewinn spenden - mit einem großen Augenzwinkern an einen anderen Promi. Aaron Troschke zum Beispiel hat sich dafür einen - nach seiner Aussage - besonders geizigen Star ausgesucht.

Party-Karaoke zum Finale

Als Schlussakkord erklingen dann Party-Schlager zum großen Finale. Denn jeder Gast muss beweisen, was er auf der Karaoke-Bühne so drauf hat. Aber keine Angst, Isi hilft mit und der Konfettiregen ist auch immer garantiert.

Lust auf einen kleinen Vorgeschmack?