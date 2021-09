“Ich musste mich selbst neu erfinden!” – Lifegoals mit Judith Williams I ON MAI WAY

Hoher Besuch: Judith Williams ist da! Singen war immer ihr Traum, doch dann wird sie krank und muss sich neu erfinden. Vanessa ist total geflasht von Judiths positiver Message an alle Frauen.

Beautyqueen, Geschäftsfrau, Unternehmerin: Judith Williams ist eine absolute Powerfrau! Aufgewachsen in einer musikalischen Familie, steht sie bereits mit 4 Jahren mit ihrem Vater Daniel Lewis Williams auf der Bühne. Nach ihrem Abitur studiert die Amerikanerin klassischen Gesang an der Hochschule für Musik in Köln und Ballett an der Royal Academy of Dance. Die Rolle ihres Lebens hat sie als Maria in dem Musical “West Side Story” – dann der Schock: Mitte der 90er Jahre wird bei Judith ein gutartiger Tumor festgestellt, der sie zu einer Entscheidung zwingt: Eine Operation mit der Folge, keine Kinder bekommen zu können oder eine Hormontherapie, die ihre Stimme beeinträchtigt. Judith entscheidet sich gegen die OP und hängt ihre Opernsängerin-Karriere an den Nagel. Sie muss sich komplett neu erfinden, entdeckt ihr Verkaufstalent und startet beim Shopping-Sender QVC in Düsseldorf. Sie beginnt ihre Karriere als Moderatorin, gründet ihre eigene Firma und steht seit 2014 als Investorin für die preisgekrönte TV Sendung “Die Höhle der Löwen” vor der Kamera. Make-Up, Hautpflege und Beauty-Produkte – Judith ist so viel mehr als das! Das Tanzbein schwingt sie 2018 bei “Let’s Dance” und belegt den zweiten Platz. Mit ihrem neuen Podcast “GO GIRL GO” legt sie den Fokus auf Women Empowerment. Aber wie tickt die knallharte Geschäftsfrau privat? Was bedeutet Muttersein für sie? Wo verliert sie die Geduld? Vanessa ist ein großer Fan und ist fasziniert von Judiths Stärke, Energie und ihren Lebensweisheiten – You Go, Girl!