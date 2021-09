Hottest Shit der 90er?! Vanessa Mai im Interview mit Jochen Schropp über Eidechsen-Tattoos, Schuh-Liebe und Ingwer-Shots l ON MAI WAY

per Mail teilen

Vom Schauspieler zu einem der beliebtesten Moderatoren Deutschlands: Jochen Schropp ist zu Gast! Jetzt wagt er sich mit Vanessa aufs Laufband und schwitzt mal 'ne Runde...

Er kann einfach alles: Angefangen als Schauspieler hat sich Jochen Schropp zu einem der beliebtesten Moderatoren Deutschlands gemausert. Ganz egal, ob Promi Big Brother, Ranking the Stars oder das SAT.1 Frühstücksfernsehen, Jochen moderiert alles easy weg – und ist dabei auch noch unglaublich charmant und sympathisch. Doch Vanessa Mai will’s genauer wissen: Was hat der Schropp eigentlich mit Beatles-Legende Paul McCartney am Hut? Warum kriegt er Memes von Frauke Ludowig? Und wie viele (weibliche) Zungen hatte er schon im Mund? Fragen über Fragen – auf dem Laufband gibt’s die Antworten…