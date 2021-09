Hat Ikke Hüftgold das wirklich gesagt!? ON MAI WAY

Schlager, Party, Ballermann und jede Menge Bier – dafür ist Ikke Hüftgold bekannt. Doch Vanessa Mai will mehr: Wer steht eigentlich hinter der Figur und was sollte man dringend über diese Person wissen? Bei Promi Big Brother 2020 war Vanessa total geflasht von dem wahren Gesicht von Matthias aka Ikke und will jetzt mehr über den Menschen “unter der Perücke” Matthias Distel herausfinden: “Bereust du es Ikke Hüftgold zu sein? Glaubst du an Gott?” Diese und viele andere spannende Fragen bringen sowohl Matthias als auch Ikke richtig ins Schwitzen. Also ab aufs Laufband – es wird sportlich und schweißtreibend!