Fashionista, Luxus-Lebedame und erfolgreiche Geschäftsfrau: Claudia Obert kann alles! Und jetzt darf sie neben Vanessa Mai auf dem Laufband schwitzen & schwatzen. Wie schlägt sie sich?

“Man braucht nicht so viel im Leben, Hauptsache man hat einen Drink in der Hand!” Wenn Claudia Obert am Start ist, kann man sich sicher sein, dass es einen T-Shirt-Spruch nach dem nächsten hagelt. Dafür ist sie bekannt: Nicht nur mit ihrer Mode-Line hat sie sich einen Namen gemacht, sondern war auch in vielen Trash-TV-Formaten dabei und ist so zum Liebling der Internetkultur geworden. Man liebt sie oder man hasst sie – Claudia nimmt das ganz leicht! “Life is a Party and no Campari, no Party” ist ihr Lebensmotto, obwohl sie eigentlich am liebsten Champagner trinkt. Und den serviert ihr Vanessa Mai sogar ausnahmsweise bei “On Mai Way”, und dementsprechend liefert Claudia auch Knallersprüche AUF und AM laufenden Band. Was Claudia im Herbst zu ihrem 60. Geburtstag plant und was Vanessa Mae und Helene Fischer eigentlich mit Vanessa Mai zu tun haben – all das gibt's in dieser Folge!