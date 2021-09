Fun-Battle mit Faisal Kawusi: Wie schlägt sich Vanessa Mai? l ON MAI WAY

per Mail teilen

Er ist witzig und charmant: Comedian Faisal Kawusi! Pssst: Vanessa und Faisal sind Freunde. Ob ihre harmonische Beziehung auch auf dem Laufband anhält?

Faisal Kawusi ist einer der größten Shooting-Stars der deutschen Comedy-Szene. Vanessa Mai ist neugierig: Warum hat der Comedian sich für diese Karriere entschieden und nicht für seinen erlernten Beruf als Bankkaufmann? Ganz einfach: Comedy bedeutet für Faisal absolute Freiheit! Bekannt ist der 1,90 m große Künstler durch regelmäßige TV-Auftritte: u.a. bei “TV total”, “Luke! Die Woche und ich”, “Nightwash” oder “PussyTerror TV”. 2017 schwingt er sogar das Tanzbein in der Show “Let’s Dance” mit Tanzpartnerin Oana Nechiti. Seit 2018 moderiert er sogar eine eigene Sendung “Die Faisal Kawusi Show” im Fernsehen. Auf seinem YouTube-Kanal überrascht Faisal seine Fans seit 2016 jede Woche aufs Neue mit Witz, Gags und Charme. Doch der Comedian hat nicht nur Humor, sondern ist auch noch der beste Shopping-Berater überhaupt. Seine Küsse bewertet er mit von 10 mit 10 Punkten, er liebt Lasagne und kennt alle Pokémons mit Namen. Pssst – absolute Breaking News: Faisal hat jetzt auch eine Freundin! Das gesteht er ganz offiziell hier auf dem Laufband bei On Mai Way, wo der Deep Talk keine Grenze kennt! Übrigens, wer es noch nicht wusste: Vanessa und Faisal kennen sich von “Let’s Dance” und sind seitdem befreundet – doch bleibt die Freundschaft auch nach dem Laufband-Talk bestehen? Und wer hat hier eigentlich die krassesten Gags auf Lager?