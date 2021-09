Eric Stehfest exklusiv: Seine Verwandlung & die neuen Pläne l ON MAI WAY

per Mail teilen

Vanessa Mai ist begeistert: Eric Stehfest beweist absoluten Kampfgeist – nicht nur auf dem Laufband, sondern auch in seinem bewegten Leben. Welche Hürden musste Eric meistern?

Als Schauspieler bei der Daily Soap “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (GZSZ) hat sich Eric Stehfest einen Namen gemacht und sich später in diversen TV-Shows wie “Let’s Dance” in die Herzen der Zuschauer getanzt: Der 32-jährige Dresdner ist ein absolutes Multitalent. Neben der Schauspielerei hat er bereits zwei Bücher geschrieben, seine Biografie “9 Tage wach” wurde sogar erfolgreich verfilmt, mit Jannik Schümann in der Hauptrolle. Fast zehn Jahre war Eric abhängig von Crystal Meth, heute ist die Liebe zu seiner Frau Edith seine größte Sucht & Antrieb zugleich. Bei Vanessa Mai auf dem Laufband lernen wir Eric Stehfest von seiner sensiblen Seite kennen, aber der Vater von mittlerweile zwei Kids ist auch schlagfertig und um keinen Spruch verlegen. Absolutes Highlight: Der Schlusssprint auf sächsisch!