Emilija Wellrock über den Krieg in ihrer Heimat Ukraine

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt aktuell viele Menschen. Demos sorgen für Solidarität und Zeichen des Mitgefühls. Emilija Wellrock geht die Situation in ihrer Heimat sehr nah.

Emilija Wellrock an der Seite von Vincent Gross

Normalerweise zeigt sich die Sängerin und Schauspielerin stehts gut gelaunt an der Seite von Schlagersänger Vincent Gross ("Wo die Liebe wohnt"). Neben anderen Schlagerstars steht sie nun für sich und ihr Heimatland Ukraine ein.

SWR SWR

Russlands Krieg gegen die Ukraine ist so nah und real!

Was der Konflikt emotional mit der jungen Sängerin macht, beschreibt sie zuletzt in einem SWR4-Interview, bei dem sie von einem Telefonat mit ihrer Verwandschaft erzählt:

Wenn man am Telefon ist und man hört Schießen im Hintergrund. Man erschreckt sich, aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, wenn du wirklich da bist. Dadurch, dass ich mit meiner Verwandschaft rede und höre, was sie tun, wie sie flüchten, wie sie Angst haben, verstehe ich, wie real das ist. Es macht mir sehr viel Angst und Sorgen und es tut mir einfach für alle sehr leid und sehr, sehr weh. Das ist meine Heimat!

Die Ukraine ist Emilijas Heimat

Emilija Wellrock ist in der Ukraine geboren und bis zu ihrem achten Lebensjahr dort aufgewachsen. Teile ihrer Verwandschaft leben noch in der Ukraine. Die Nähe der aktuellen Krise und der Geschehnisse in diesem Land bedrücken sie daher sehr. Via Instagram teilt Emilija ihre Gefühle und macht sich für Solidarität und den Frieden stark.

Jede Hilfe, jedes Zeichen der Solidarität hilft der Ukraine, der Bevölkerung und dem Frieden! Allen Menschen ! 🕊❤️

Die Angst um ihre Heimat und Verwandten ist groß. Die Hoffnung gibt Emilija dennoch nicht auf und findet Trost im Zeichen der Aufklärung.