Ein ehemaliger DSDS-Sieger gab dann 2019 in der Jury sein Bestes: Pietro Lombardi wurde von Dieter Bohlen in das Experten-Team geholt. 2011 hatte Pietro noch gewonnen. Er lebe DSDS, sagte er in einem Interview. Zusammen mit Dieter Bohlen und Oana Nechiti saß Pietro Lombardi in der Jury.

dpa Bildfunk Picture Alliance

