Mega-Party in Stuttgart: Das war die "Schlagernacht des Jahres"!

Wow, was für eine Nacht! Hier gibt's von jedem Schlagerstar ein Video von der "Schlagernacht des Jahres" in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart.

Jürgen Drews: "Was einmal war" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Mickie Krause: "Reiss die Hütte ab" und "Schatzi schenk mir ein Foto" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Matthias Reim: "4 Uhr 30" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Giovanni Zarrella: "BASTA! BASTA!" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Anna-Maria Zimmermann: "Himmelblaue Augen" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Ben Zucker: "Ich weine nicht um dich" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Eloy de Jong: "Immer für dich da" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) voXXclub: "Anneliese" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Sonia Liebing: "Immer wieder wenn die Sonne scheint" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Max Weidner: "Mit'm Radl in die Stadt - Stereoact Remix" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Ramon Roselly: "Du bist alles, was ich will" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Madeline Willers: "Irgendwann" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Howard Carpendale: "Tür an Tür mit Alice" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart) Nino de Angelo: "Helden" (Die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart)