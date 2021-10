Die "Säggsi Edition" mit Janine Pink I ON MAI WAY

Diese Sächsin hat's in sich! Janine Pink - bekannt aus Köln 50667 und Promi Big Brother, verrät Vanessa auf dem Laufband, wie es hinter den Kulissen in der Reality-Welt abgeht.

Wenn jemand locker luftig aus der Hose lebt, dann ist das wohl the "Sexiest Sächsin" Janine Pink! Ohne jegliche Schauspielerfahrung bekam sie die Rolle der Yvonne Voß in der beliebten RTL2 Fernsehserie "Köln 50667". Und anschließend sogar einen eigenen Spin-off mit "Leben. Lieben. Leipzig". Aus dem Soap-Geschäft steuerte sie das "Promi Big Brother"-Haus an und ging 2019 als strahlende Siegerin hervor. Auch beim viel diskutierten Trash-Format "Promis unter Palmen" schaffte es Janine bis ins Finale. Sie ist eben auch vor der Kamera einfach sie selbst. Janine braucht sich nicht zu verstellen - wieso auch? Ihre Sprüche und der sympathische sächsische Dialekt bringen jede*n Zuschauer*in mindestens zum Schmunzeln. Ein Unikat betrieben mit Cola (aber niemals light) - kann Vanessa bei so viel Koffein im Blut von Frau Pink auf dem Laufband mithalten? Und wer ist eigentlich diese

Monika?!