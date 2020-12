Am 28. November feiert Florian Silbereisen wieder das "Adventsfest der 100.000 Lichter" im Ersten. Auch in diesem Jahr feiert er wieder mit tollen Gäste und zündet mit ihnen gemeinsam die ersten Kerzen des Advents an. Schlagersängerin Andrea Berg wird als Gast dabei sein und stimmt auf die besinnliche Weihnachtszeit ein.