Andrea Berg sucht begeisterte junge Menschen zwischen 16 und 18 Jahren für ihren Backgroundchor bei der TV-Aufzeichnung von "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg"!

Deine Chance mit Andrea Berg auf der Bühne zu stehen

Singen und Musik sind deine Leidenschaft? Du wolltest schon immer mal bei einer TV-Produktion vor tausenden Zuschauern auf der Bühne stehen? Du hast schon Erfahrungen als Sänger*in im Chor, in einer Band oder auch einem Musikverein gesammelt? Wenn du jetzt auch noch zwischen 16 und einschließlich 18 Jahre alt bist, ist das deine Chance!

Bewirb dich jetzt und sing am 29. und 30.07.2022 bei der TV-Show "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg" im Jugend-Backgroundchor mit. Aufgezeichnet wird die Show in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach. Außerdem seid ihr dann, neben dem Bühnenauftritt, im Vorfeld der Sendung auch noch bei einem Musikvideo-Dreh dabei.

So bewirbst du dich für der Andrea-Berg-Chor Schritt 1: Bewerbungsvideo Drehe ein kleines Bewerbungsvideo (kurze Vorstellung und eine Gesangsprobe). Bitte benenne die Datei mit Namen und Vornamen. Schritt 2: Bewerbungsbogen Fülle den hier verlinkten Bewerbungsbogen aus. Schritt 3: Unterlagen verschicken Schicke beides gemeinsam bis einschließlich 25.05.2022 per E-Mail an info@afm-consulting.de. Wichtig: Nutze für das Versenden des Videos bitte einen Upload-Link, den du in die E-Mail kopierst, da sonst die Datenmenge per E-Mail zu groß wird (zum Beispiel über www.wetransfer.com). Nach Ablauf der Frist und Sichtung aller Videos werden dann Einladungen zum offiziellen Casting verschickt. Weitere Infos findest du hier.

TV-Show: "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg"

"Ich würd's wieder tun" - so heißt das neue Album von Andrea Berg, das am 29. Juli 2022 erscheint. Zur Feier des neuen Albums und ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums lädt Andrea Berg ihr Fans und Gäste zu einem ganz besonderen Konzert ein - und zwar zu sich nach Hause. Am 29. und 30. Juli feiert sie mit einer großen Party ihr Jubiläum in Aspach mit vielen tollen Schlagerstars als Gäste. Mit dabei sind u. a. Giovanni Zarrella, Maite Kelly, Kerstin Ott, DJ Ötzi, Nik P. und viele weitere Stars. Ausgestrahlt wird die Sendung am 6. August 2022 um 20:15 Uhr im ZDF, ORF und SRF.