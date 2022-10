Mit dem DJ-Duo Stereoact hatte die Sängerin 2016 ihren musikalische Durchbruch. "Die immer lacht" kletterte in Deutschland und Österreich auf Platz zwei der Charts und hielt sich monatelang in den Top 10. Für über 1,2 Millionen verkaufte Exemplare wurde der Song mit Dreifach-Platin ausgezeichnet. Es zählt zudem zu den meistverkauften Singles in Deutschland.