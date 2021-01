per Mail teilen

Mit Maite Kelly, Mike Singer und dem ausgeschiedenen Michael Wendler startet die beliebteste Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" mit Poptitan Dieter Bohlen am 5.Januar in die 18.Staffel. Auch Schlagerstars starteten hier durch. Zum Start von DSDS blicken wir zurück - auf die Anfänger unserer DSDS-Schlager-Sternchen.

Ramon Roselly hat 2020 den DSDS-Titel gewonnen und sich in der 17. Staffel mit der Leidenschaft zum Schlager durchgesetzt. Ob es wohl dieses Jahr einen schlagerhaften Nachfolger geben wird?

Als jüngste DSDS-Gewinnerin ging Marie Wegener in die Geschichte ein. Sie holte sich den Sieg in Staffel 15 im Jahr 2018. Ihr Siegersong "Königlich", von Dieter Bohlen geschrieben, ist bis heute ein echter Ohrwurm.

Maria Voskania hat schon vor ihrer DSDS-Teilnahme erreicht, wovon Viele nur träumen: Als Background-Sängerin von Helene Ficher stand sie regelmäßig mit der Schlagerikone auf der Bühne. Bei "Deutschland sucht den Superstar" erreichte sie in der 14. Staffel 2017 den dritten Platz.

Eine ganz Große in der Schlagerbranche ist Beatrice Egli. Sie hat die 10. Staffel DSDS gewonnen und ist seit ihrem Sieg 2013 nicht mehr wegzudenken. 2020 moderierte sie unter anderem unsere Fernsehsendung "SWR Schlager - Die Show!" mit ihrem DSDS-Gewinnerkollegen Alexander Klaws.

Joey Heindle hat den fünften Platz in der 8.Staffel DSDS 2012 erreicht. Und damit nicht genug: 2013 holte er den ersten Platz bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Auch musikalisch läuft es bei ihm. 2020 bringt er die Single "Wir hören nicht auf" raus.

Der Schweizer Luca Hänni hat in der 9." Deutschland sucht die Superstar"-Staffel 2012 gewonnen. Danach folgten zahlreiche Alben und Fernsehauftritte u.a. bei "Let´s dance". Beim ESC 2019 singt der talentierte Musiker sogar für seine Heimat Schweiz in Israel.

Norman Langen reiht sich ebenfalls ein in die 8. DSDS-Staffel. 2011 scheint ein gutes Jahr für den Schlager gewesen zu sein. Er machte den siebten Platz. Gerade ist es still um ihn, sein letztes Studioalbum kam 2019 raus.

Auch Sebastian Wurth, der zuletzt mit der Schlager-Boy-Band "Feuerherz" unterwegs war, hat in Staffel 8 bei DSDS 2011 mitgemacht und den fünften Platz erreicht. Nach der Trennung von "Feuerherz" ist er jetzt unter anderem als Manager unterwegs.

Sarah Lombardi hat in der 8. DSDS-Staffel im Jahre 2011 den zweiten Platz hinter Pietro Lombardi erreicht. Auf der Bühne knisterte es bei den beiden von Anfang an - heute gehen sie musikalisch wie auch privat getrennte Wege. Beide sehr erfolgreich.

Anne-Marie Eilfeld hat in Staffel 6 im Jahre 2009 bei "Deutschland sucht den Superstar" den dritten Platz belegt. Die Blondine nahm im Juni 2020 zuletzt an der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil.

Im Jahre 2007 hat sie auf ganzer Linie mit ihrer Powerstimme überzeugt: Sängerin Lisa Bund! In dem Wettbewerb hat sie es unter die Top 3 geschafft. Heute ist sie u.a. als Hochzeitssängerin unterwegs und hat vor Kurzem ihre erste Schlager-Single "Das ist Liebe" herausgebracht.

Mike Leon Grosch schaffte es in der 3. DSDS-Staffel im Jahre 2005/2006 in die Top 3. Heute bekennt sich der Hochzeitssänger zum deutschen Schlager und veröffentlicht voraussichtlich im April 2021 sein erstes Album im modernen Schlagergewand.

... damals in den Mottoshows der Sendung mit einem etwas anderen Kleidungsstil als heute.

"DSDS", "Das Supertalent", "The Voice", "Popstars" - TV-Castingsshows sind ein großes Sprungbrett für viele Musiker und Musikerinnen.

Ross Antony und Giovanni Zarrella gingen gemeinsam als Band BroSis aus der Castingshow "Popstars" hervor, Newcomerin und Rockröhre Marina Marx schnupperte zunächst Bühnenluft bei "The Voice of Germany". Welche talentierten Gesichter dem Castingformat "Deutschland sucht den Superstar" ihre Karriere zu verdanken haben, das seht ihr in einem kleinen bunten Rückblick auf die letzten 17 Staffeln.