Auf diesen Promi steht Valentina Pahde (nicht) I ON MAI WAY

Viele kennen Valentina Pahde als “Sunny” aus der RTL Soap “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”. Sie kann aber noch viel mehr: Designerin, Verkäuferin, Wintersport-Ass und jetzt auch Laufband-Queen?!

ON MAI WAY mit der zauberhaften Valentina Pahde! Mit bereits 3 Jahren wurden sie und ihre Zwillingsschwester Cheyenne Pahde zu Kinderstars in der ZDF Serie “Forsthaus Falkenau”. Dort teilten sie sich die Rolle der Katharina Arnhoff. Neben der Schauspielerei gab es Wintersport-Medaillen in Skifahren, Snowboarden und Eiskunstlauf. Ganz nach dem Motto: “Hauptsache eine Pahde steht auf dem Treppchen!” Später gelang Valentina der Kino-Durchbruch bei “Fack ju Göhte”, woraufhin sie die Rolle der “Sunny” in der RTL Daily Soap “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” bekam! In dieser Rolle bekam Valentina sogar 2020 einen GZSZ-Spin Off. Die Powerfrau macht aber noch viel mehr: Schmuck-, Dirndl- und Bikini-Designerin, mit ihrer Familie führt sie einen Feinkostladen und erfindet neue deutsch-kroatische Schimpfwörter wenn sie Auto fährt! Eine vielbeschäftigte Frau, die dieses Mal mit Vanessa die Laufbänder zum Glühen bringt.