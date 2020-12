In dem offiziellen Musikvideo von Sarah Connors neuem Titel "Bye Bye" sorgt Helene Fischer für einen Überraschungsmoment. Neben Sarahs Ex-Partner Marc Terenzi, ihren Kindern und Ehemann Florian hat auch die Schlagerqueen einen kurzen Auftritt darin.

Sarah Connor fragte bei verschiedenen Künstlerkollegen an, ob sie ihr für das neue Musikvideo kurze Clips zusenden könnten. Und siehe da - zu der Liedzeile "Hab ein Kräuterbeet gepflanzt und meditiert gegen den Stress" erscheint Helene Fischer im Musikvideo und schenkt Sarah Connor ihr schönstes Lächeln!

"Ich habe Helene eine Sprachnachricht geschickt und ihr von meiner Videoidee erzählt, eine Collage von Freunden aus der ganzen Welt zu machen, die einen kleinen Gruß schicken aus diesem abgefahrenen Jahr und sie hat sofort zugesagt. Ich bin ein bisschen verliebt." Sarah Connor auf ihrem offiziellen Instagram-Profil

In ihrem neuen Song "Bye Bye", der am 11. Dezember 2020 erschien, wünscht sich die Pop-Sängerin das Ende der Pandemie herbei. Ihr Lied ist eine Hommage an die unbeschwerten Zeiten vor Corona. Sarah Connor singt darin auf eine unnachahmlich ehrliche Weise von ihren Gedanken, Träumen und Wünschen in der Corona-Zeit. (22.12.20)

Mickie Krause und Matze Knop singen ein Duett

Imago picture-alliance / Reportdienste Future Image ,Thomas Schulze

Ein klares Statement von Schlagersänger Mickie Krause und Entertainer Matze Knop. Mit ihrem neuen Song "Wir lassen uns das Singen nicht verbieten" sorgen die beiden nicht nur für gute Laune, sondern tragen auch eine Botschaft in die Welt in diesen schweren Zeiten. Mit viel Spaß und Witz covern sie das etwa 80 Jahre alte Lied, ursprünglich geschrieben von Fred Jay und Jack White, bringen aber auch einen Funken Ernst in die Zeilen. Gerade im Zusammenhang der "#AlarmstufeRot"-Bewegung, einem Bündnis der Veranstaltungswirtschaft zur Rettung der Veranstaltungsbranche in Zeiten von Corona, bekommt der Text vielleicht nochmal eine etwas andere Bedeutung. Doch der Spaß steht bei dem Lied trotzdem klar im Vordergrund: Mickie und Matze wollen mit ihrem Lied einfach gute Laune und Fröhlichkeit verbreiten und nehmen sich dabei auch nicht allzu ernst. Eine Botschaft senden sie uns klar und deutlich: Musik tut gut und Singen macht fröhlich! (11.12.2020)

Patricia Kelly: Comeback nach Corona-Erkrankung

picture-alliance / Reportdienste Kelly FAMILY, Deutschland/USA, Musikgruppe, mit Kathy KELLY, Paul KELLY, Patricia KELLY, Joey KELLY, John KELLY, Jimmy KELLY und Angelo KELLY, singend, Gesang, Konzert, Auftritt, Show, SCHLAGERBOOOM 2019 – ALLES FUNKELT! ALLES GLITZERT! am 02.11.2019 in der Dortmunder Westfalenhalle,

Trotz Rücksichtnahme und Befolgung der derzeitigen Corona-Verordnung hat es sie erwischt: Patricia Kelly meldete sich nun aus der überstandenen Quarantäne-Zeit zurück. Sie ruft die Menschen und Schlagerfans zu weiterer Rücksichtnahme auf. Inzwischen ist die Kelly-Sängerin wieder auf dem Weg der Besserung, hatte aber zwischenzeitlich heftige Symptome. In der Kelly Family selbst hat sich glücklicherweise niemand angesteckt, sodass die Weihnachtszeit unbedenklich - aber mit Abstand, Rücksichtnahme und Vorsicht - genossen werden kann.

Jürgen Drews überrascht mit neuem Youtube-Kanal

dpa Bildfunk Picture Alliance

Jürgen Drews hat für seine Fans eine neue Überraschung im Gepäck: Auf Instagram kündigt der Sänger am 25. November seinen neuen persönlichen Youtube-Kanal an. Neben dem bereits bestehenden Kanal "Jürgen Drews“, der von seinem Management betrieben wird, möchte der Schlagerstar jetzt unter "Jürgen Drews – offiziell“ immer mal wieder exklusive und persönliche Videos von sich hochladen. Noch hält sich die Zahl der Abonnenten im zweistelligen Bereich, aber das wird sich sicherlich bald ändern. Klickt doch mal rein! (25.11.2020)

Vanessa Mai witzelt über das "Frauen-Ding"

Das Vanessa Mai auch sehr witzig sein kann, wussten wir ja bereits - aber jetzt hat sie ihre Fans mal so richtig zum Lachen gebracht. Bei Instagram hat die Sängerin ein Video mit dem Titel "Wenn ich meine Tage habe..." gepostet, das zeigt, wie sie in der Zeit dann so drauf ist. Vielleicht kommt das der ein oder anderen Dame (und auch dem ein oder anderen Freund oder Gatten) unter Euch ja bekannt vor. (19.11.)

Manager Markus Krampe trennt sich vom Wendler

Am Sonntagabend hat der Manager Markus Krampe seine Zusammenarbeit mit Michael Wendler mit sofortiger Wirkung beendet. Die wilden Verschwörungstheorien des Musikers, sein abrupter Ausstieg der bei der TV-Sendung DSDS, geplatzte Werbe-Deals und die anschließende Flucht nach Florida hätten das Fass zum Überlaufen gebracht. Auf Instagram erklärte der 44-jährige Manager gestern Abend: "Als ich die Scherben versucht habe zusammenzufegen in letzter Zeit, habe ich so viele Dinge herausgefunden, die so brisant sind und die ich so niemals erwartet hätte und die ich nicht nur als Manager sondern auch als Freund nicht mehr vertreten kann."

Der Wendler reagierte prompt und schrieb auf Instagram: "Markus Krampe hat sehr wahrscheinlich aus medialem Druck heute das Management niedergelegt". In seiner Instagram-Story sprach er seinen nun Ex-Manager dann direkt an und schrieb: "Schade, dass Du eingeknickt bist. Er hatte nicht den Anstand, diesen Schritt vorab mit mir zu besprechen." (16.11.2020)

Vincent Gross zum 14. Mal an der Spitze

Schlagersänger Vincent Gross' (24) Song "Ich schenk dir mein Herz" ist aktuell der meistgespielte Schlager bei den Schlagerwellen in Deutschland. Damit klettert er in der 46. Chart-Woche von Platz 5 auf Platz 1 der Radio Charts "Deutschland Konservativ Pop". Und damit steht der Sänger aus der Schweiz jetzt schon zum 14. Mal in diesem Jahr in dieser Rubrik auf dem Treppchen ganz oben.

Erfolgreich war er auch mit den Vorab-Singles "Über uns die Sonne" und "Chill Out Time" aus seinem neuen Album "Hautnah", das im Januar 2021 erscheinen soll. (13.11.2020)

Sarah Lombardi ist frisch verlobt

Imago imago images / Christian Schroedter

Ganz nebenbei hat Sarah Lombardi (28) die Neuigkeit platzen lassen. In ihrer Insta-Story vom 5. November antwortet sie auf eine Fan-Frage, ob sie und ihr Fußballerfreund Julian Büscher (27) verlobt seien: "Ja und sehr glücklich." Es wurde ja schon eine Weile spekuliert, aber jetzt ist es offiziell. Vor wenigen Tagen hatte sie ein Urlaubsbild gepostet, auf dem die beiden Hand in Hand zu sehen sind mit einer Liebeserklärung: "Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre. Bei dir fühl ich mich sicher , bei dir fühl ich mich Zuhause ganz egal wo ich bin. Danke das an meiner Seite bist - lass mich nie mehr los." Als Paar wurden in der Öffentlichkeit im Februar das erste Mal zusammen gesehen. (6. November 2020)

Goldene Henne 2020: Diese Schlagerstars haben mächtig abgesahnt

Der größte deutsche Publikumspreis "Goldene Henne" hat am vergangenen Freitag in Leipzig viele Gewinner gekürt: Schlager-Newcomer Ramon Roselly gewann den begehrten Publikumspreis in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres“. In der Kategorie "Musik“ schnappten sich Florian Silbereisen und Thomas Anders eine Goldene Henne: Mit ihrem gemeinsamen Werk "Das Album“ überzeugte das Erfolgsduo in diesem Jahr nicht nur die Schlagerfans.

Darüber hinaus sorgte Helene Fischer neben ihrem TV-Comeback für die Überraschung des Abends. Sie erhielt den Preis für ihre "Helene Fischer Show“ in der Kategorie "Entertainment“. Für die Sängerin ist es inzwischen die achte Goldene Henne. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

Veranstalter und Produzenten des jährlich vergebenen Publikums- und Medienpreis sind die Zeitschrift Superillu, der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). (02.11.2020).

Matthias Reim träumt von einer Family-Allstar-Show

SWR Jörg Puchmüller

Familie Reim hat die Musik im Blut und teilt vor allem eines: die Liebe zum Schlager. In einem Interview mit dem MDR verriet Matthias Reim, dass er sich eine Familien-Tournee gut vorstellen kann. Seine Vision: Eine Reim-Allstar-Show. Mit dabei sein sollen Tochter Marie Reim, Sohn Julian Reim und natürlich seine Lebensgefährtin Christin Stark.

Dazu bräuchte es jedoch noch Zeit, da sich seine Kinder als Newcomer auf dem Schlager-Markt erst noch etablieren müssten. Musikalischen Rat erhalten die Schlager-Nachkömmlinge von ihrem Papa höchstpersönlich. Dabei legt Matthias Wert auf Ehrlichkeit und möchte, dass sie sich ausprobieren. Wenn das Potenzial des Songs es zulässt, können Marie und Julian auf den Support ihres Vaters zählen.

Alexandra Hofmann ist Corona-positiv

Imago Eibner

Die Schlagersängerin Alexandra Hofmann (46) ist an Corona erkrankt. Das teilte ihr Management mit. Nachdem Alexandra sich gegen die Grippe impfen ließ, bemerkte sie leichte Erkältungssymptome. Aufgrund anstehender Auftrittstermine hatte sich die Sängerin vorsichtshalber testen lassen. Dabei wurde das Virus dann nachgewiesen. (21. Oktober 2020)

Alexandra gehe es aber glücklicherweise gut, sie habe nur leichte Symptome, so ihr Management. Trotzdem sei sie untröstlich, da nicht nur anstehende Konzerte nun entfallen müssen, sondern auch ihr nächstes Umfeld in Quarantäne muss.

Inzwischen wurde auch ihre Schwester Anita Hofmann positiv getestet. Das teilte Alexandra am Wochenende in einem Post auf Facebook und Instagram mit. Mehr Informationen zu Anita und Alexandra Hofmann findet ihr hier.

(27. Oktober 2020)

Marie Reim gewinnt Florian Silbereisens Schlagerchance

SWR Jörg Puchmüller

Für vier Newcomer gab es bei der "Schlagerchance in Leipzig" am 16. Oktober 2020 das goldene Ticket für einen Auftritt in Florian Silbereisens TV-Sendung "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum!" zu gewinnen. Marie Reim setzte sich gegen ihre Mitstreiter Chris Cronauer, Vivien Gold und die RockharmoniX durch und entschied das Schlager-Battle für sich.

Marie Reim wurde von ihrem "Schlagerpaten" Andy Borg durch die Show begleitet, Chris Cronauer von Beatrice Egli, die RockharmoniX von Thomas Anders und Vivien Gold standen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross zur Seite. Jeder Newcomer musste drei Performances zum Besten geben: einen Schlagerklassiker, einen gemeinsamen Song mit ihrem Paten und zuletzt einen ganz eigenen Hit.

Nach den Up-Tempo-Nummern ihrer Mitstreiter performte Marie gemeinsam mit Schlagerpaten Andy Borg dessen Ballade "Adios Amor". Wie ein erfahrenes Duettpaar sangen sich die beiden in die Herzen der Zuschauer. Im Anschluss brachte die 20-jährige Kölnerin mit ihrer süß-frechen Bühnenshow zu ihrem eigenen Song "Weil das Mädels so machen" den Saal zum Tanzen.

Nun steht die Gewinnerin Marie Reim neben vielen anderen Schlagerstars auf der Bühne, wenn es am 24. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten heißt: "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum".

Florian Silbereisens und Thomas Anders Winteralbum ist da

BMC Picture Dominik Beckmann

In ihrer neuen Winteredition singen die Schlagerstars Florian Silbereisen und Thomas Anders über "Die schönste Zeit des Jahres", die Weihnachtszeit, zu der es auch einen gleichnamigen Titel auf dem Album gibt. Mit 14 brandneuen Songs der beiden wird ihr bereits im Sommer veröffentlichtes Duettalbum "Das Album" ergänzt. Wer aber nun klassische Weihnachtssongs mit Engelshall erwartet, der irrt sich. Die Weihnachtssongs sind vielmehr tanzbare Schlagersongs mit besinnlichen Texten, die auch in diesen Zeiten für gute Laune sorgen.

Scheint die Veröffentlichung eines Weihnachtsalbums auf den ersten Blick noch viel zu früh, gibt das Reinhören ins Album eine schnelle Aufklärung: Die 14 Schlagersongs stimmen in eine Weihnachtszeit ein, die dieses Jahr eben eine ganz besondere werde. In ihrem Song "Dies' Jahr (strahlen alle Lichter heller)" erzählen sie uns wieso: "Dies' Jahr schlagen unsere Herzen schneller, dies' Jahr ist der Winter wunderschön, ob's regnet oder schneit. Dies' Jahr leuchten alle Kerzen wärmer. (…) Dies Jahr wird das Fest der Liebe endlich Wirklichkeit."

Aus für Malle-König Jürgen Drews?

dpa Bildfunk Picture Alliance

Es sind seine ganz großen Hits, die in den Ohren erklingen, wenn wir auf Jürgen Drews Karriere zurückblicken. Party-Anheizer, die kein Mallorca-Urlauber missen möchte. Jetzt, nach 60 Jahren Musik, erzählt die Schlagerlegende dem Boulevardmagazin "Gala", dass niemand unersetzlich sei. So auch er nicht.

"Das ultimative Jubiläums-Best-of"-Album von Jürgen Drews, das bald erscheint, soll nicht als sein letztes angedacht sein. "Aber wenn es so kommen sollte, ist das auch okay", sagte der 75-Jährige der Gala. Es gäbe eben auch andere Dinge, die ihm neben der Musik sehr wichtig seien: Mit seiner Frau das Leben zu genießen.

Die Weihnachtsshow von Helene Fischer ist gecancelt

"Alle Jahre wieder" – in diesem Corona-Jahr gilt nicht mal diese Routine. Es wird dieses Jahr keine Helene-Fischer-Show zu Weihnachten geben.

Jedes Jahr zu Weihnachten präsentiert Helene Fischer ihre große Show mit prominenten Gästen. Seit 2011 gehört "Die Helene Fischer Show" in das feste Weihnachtsprogramm vieler.

Das ZDF begründet die Absage mit Corona-Auflagen, die die Show-Aufzeichnung vor Publikum in diesem Jahr einfach nicht zulassen. Es wäre das zehnjährige Jubiläum der Sendung gewesen. Aber ein kleiner Trost – stattdessen zeigt das ZDF am ersten Weihnachtsfeiertag eine Spezialausgabe. In „Meine schönsten Momente“ präsentiert Helene Fischer die größten Highlights der vergangenen Jahre.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross gehen auf Weihnachtstour

Imago STAR-MEDIA

Das Schlagertraumpaar Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross starten ab dem 4. Dezember ihre Weihnachtstour "Das Fest der Liebe". Unter dem Motto "Schlager für alle und die mit Abstand schönsten Weihnachtslieder" wollen die beiden so ihren Fans ermöglichen, corona-konform mit ihnen die Weihnachtszeit zu feiern.

Die wichtigsten Konzert-News

Laura Wilde ist Corona-positiv

Die Schlagersängerin Laura Wilde (31) ist an Covid-19 erkrankt. Nachdem sie am vergangenen Wochenende mit ihrer Tour in der Schweiz unterwegs war, erfuhr Laura von ihrem unerwünschten Mitbringsel aus der Schweiz: ein positives Corona-Testergebnis.

Zunächst war die 31-Jährige unentschlossen, ob sie ihre Krankheit mit der Öffentlichkeit teilen sollte. Dann jedoch entschied sie sich, ihre Krankheit via facebook und Instagram bekanntzugeben, um die Community für die Wichtigkeit der Corona-Präventionsmaßnahmen zu sensibilisieren.

„Hab leider bei meinem Schweiz-Aufenthalt einige Momente erlebt, die so ganz und gar nicht "Corona" tauglich waren und das hat mich zutiefst traurig und wütend gemacht.“ Laura Wilde auf Instagram

Erfreulicherweise ist die junge Sängerin den Umständen entsprechend wohlauf und hat nur leichte Symptome. Unter den Hashtags #passtaufeuchauf, #feiernmitmaß und #zusammensindwirstark ruft Laura Wilde dazu auf, stets seinem Bauchgefühl zu folgen und die schützenden Maßnahmen einzuhalten.

"Feiert und seid gut drauf - aber mit Maß, Abstand und Respekt voreinander." Laura Wilde auf Instagram

Giovanni Zarrella bekommt eigene Musikshow

Musiknews: Giovanni Zarrella zu Besuch beim SWR SWR Jörg Puchmüller

Giovanni Zarrella (42) moderiert ab Herbst 2021 im ZDF. Der charismatische Schlagersänger bekommt seine eigene Musikshow zur Primetime: samstags um 20.15 Uhr.

"Was für eine Ehre, am Samstagabend um 20.15 Uhr auf diesem Sender die Zuschauer begrüßen zu dürfen. Das ist für mich ein wahr gewordener Traum. Gemeinsam mit dem ZDF möchten wir Künstlern eine weitere große Bühne bieten und den Menschen zu Hause Wärme und gute Unterhaltung schenken. Ich freue mich unheimlich auf alles, was kommt, und kann kaum erwarten, dass es los geht", sagt Giovanni Zarrella. Wie die Show heißen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.