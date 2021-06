per Mail teilen

Sonne satt, schwimmen, radeln, Cabrio fahren – es ist endlich Sommer! Das nutzen auch unsere Schlagerstars ordentlich aus!

Jasmin Wagner: mit dem Cabrio in Monaco

Mit einem sexy Outfit zeigt sich Jasmin Wagner in einem Oldtimer Cabrio. Damit fährt sie über wunderschöne Landstraßen am Mittelmeer und lässt sich von der Sonne verwöhnen.

Jan Smit: Kuschelzeit mit seinem Sohn

Zusammen mit seinem kleinen Sohn Senn strahlt Jan Smit in die Kamera, die Familie genießt die warmen Tage zusammen.

DJ Herzbeat: sportlich auf dem Rennrad

Durch den grünen Wald mit dem Rennrad düsen, das macht DJ Herzbeat. Na wenn das nicht motivierend ist?

Ella Endlich: am Meer

Überglücklich zeigt sich Ella Endlich an der Nordsee-Küste! Endlich Freiheit und Sauerstoff für die Seele! Man sieht ihr an, wie sehr sie es genießt und wie gut es ihr tut!

Isi Glück: in Ausgehstimmung

Isi Glück lässt es sich so richtig gut gehen, endlich kann man wieder draußen gemütlich was trinken gehen. Und auf Mallorca scheint die Sonne ja gleich doppelt so stark...

Julian Reim: mit seiner Sarah on Tour

Das verliebte Paar genießt die Zeit zu zweit, die Sonne und den Sommeranfang! So süß!