Ob Stereoact oder DJ Herzbeat: mit ihnen zusammen wird der Schlager so richtig cool. Was es für coole Combos in der Schlagerwelt gibt, erfahrt ihr hier!

Stereoact machts vor Die Jungs Rico und Sebastian von Stereoact machen es vor: Aus einem erfolgreichen Schlager machen die beiden einen coolen Remix. 2016 feierten sie ihren großen Durchbruch mit dem Schlager "Die immer lacht" von Kerstin Ott. Der Hit-Mix ist bis heute der erfolgreichste und bekannteste von Stereact, viele haben schon mal dazu getanzt. Aber Stereoact hat sich nicht nur Kerstin Otts Song vorgenommen, sondern auch einige Lieder großer Künstler, wie Howard Carpendales "Ti Amo", Beatrice Eglis "Le Li La", Nino de Angelos "Jenseits von Eden" oder Vanessa Mais "Ja Nein Vielleicht" wurde in einen coolen Mix gepackt. Einge der Hits gibt es auf ihrem neuen Album "#SCHLAGER". Wir haben Stereoact mal gefragt, was ein Schlager braucht, um in einem Remix zu landen. Das ganze Interview findet ihr bei uns auf Instagram: swrschlager, Instagram DJ Herzbeat: auch er produziert coole Features Auch DJ Herzbeat hat sich seit 2019 einen Namen gemacht, wenn es um tanzbare Schlager-Features geht. Der erste Hit war die Coverversion "Weekend", den er zusammen mit Sarah Lombardi veröffentlichte. 2020 brachte er das Album "Dancefieber" raus, dort findet man super lässige Beats im Feature, zum Beispiel mit Sonia Liebing, voXXclub oder Julia Lindholm. Die SWR Schlager Remix Playlist auf Spotify Wollt ihr Schlager mal mit richtig chilligen Bässen hören? Dann klickt mal in unsere Spotify-Playlist rein. Dort findet ihr die Must-have-Remixe der Schlager und die bringen euch in Partylauen.