Der Sommer ist vorbei und hat an den Herbst übergeben. Doch was machen eigentlich die Schlagerstars in der goldenen Jahreszeit? Bei uns erfahrt ihr es.

Isi Glück: Oktoberfest-Stimmung Was könnte wohl noch mehr den Herbst einläuten als das traditionelle Oktoberfest in bayerischer Tracht? Dieses Jahr müssen wir leider wegen Corona nochmal auf die Wiesn verzichten, aber Isi Glück verbreitet in ihrem Dirndl trotzdem ordentlich Herbst-Feeling und Festzeltstimmung. Luca Hänni: La Dolce Vita in Italien Luca Hänni beginnt den Herbst erstmal in wärmeren Gefilden: Er feiert in Italien die Hochzeit von Freunden und lässt es sich so richtig gut gehen. Jana Ina Zarrella: Ausflug in den Wald Was gibt es schöneres, als einen Ausflug in die Natur? Jana Ina Zarrella pimpt ihren Waldspaziergang: Gemeinsam mit einer Freundin geht statt zu Fuß mit der Rikscha durch den Wald. Max Weidner: Sportlich mit dem Rad unterwegs Auch Max Weidner genießt die frische Herbstluft. Sportlich geht es bei ihm - wie auch sein neuer Song heißt - "mit'm Radl in die Stadt". Ella Endlich: Natur pur Ella Endlich nutzt die letzten richtig warmen Sonnenstrahlen bevor die Sommer-Outfits wieder im Kleiderschrank verschwinden und genießt die Natur. Micha von der Rampe: Fleißig bei der Traubenlese Micha von der Rampe beginnt den Herbst mit harter Arbeit. Er hilft fleißig bei der Traubenlese bei herrlichem Wetter! Anna-Carina Woitschack: Urlaub in Griechenland Noch einmal ins Warme fahren bevor es kalt wird - das dachte sich wohl Anna-Carina Woitschack. Sie ist nämlich im Urlaub in Griechenland und schickt sonnige und kulinarische Grüße von der Insel Rhodos.