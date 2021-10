So geil war die Schlagernacht des Jahres in Stuttgart!

per Mail teilen

Es war ein Wahnsinnsabend in der Schleyerhalle in Stuttgart, über 8.000 Menschen feierten mit ihren Lieblingstars die Schlagernacht des Jahres.

Für fast jeden an diesem Abend war die "Schlagernacht des Jahres" das erste große Event nach der langen corona-bedingten Konzertpause.

Nach Corona: Endlich wieder auf der Bühne und im Publikum!

Die Halle bebte, die Leute tanzten, lachten, sangen und waren einfach nur glücklich! Endlich wieder zusammen feiern und die Lieblingsstars, wie Matthias Reim, Sonia Liebing, Mickie Krause oder Ramon Roselly hautnah auf der Bühne erleben.

Aftermovie zur Schlagernacht Stuttgart zeigt die Highlights!

In unserem Aftermovie haben wir viele tolle Momente für euch eingefangen und bringen euch nochmal so richtig in Konzertstimmung.

Lust auf mehr Schlagernacht?

Hier könnt ihr viele Auftritte in voller Länge anschauen: