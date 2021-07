per Mail teilen

Damit hat keiner gerechnet: Pietro Lombardi schockiert seine Fans mit einer Social-Media-Auszeit. Er öffnet sein Herz bei einem sehr ehrlichen und emotionalen Post bei Instagram.

"Bis bald. Liebe Euch." - Das sind Pietro Lombardis Worte in seiner Instagram-Story, bevor er sich mit einem langen Posting-Text ausführlich zu Wort meldet.

"Team Lombi, ich möchte mich für eine bestimmte Zeit zurück ziehen aus der Social Media Welt. [...] Ich könnte niemals in die Kamera lachen und euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist!"

Ihm fehle es aktuell an Kraft und Energie. Viele Dinge, die er anfängt, egal ob Musik oder andere Projekte, schaffe er nicht fertig zu machen. Er brauche jetzt die Zeit für sich, um sich neu aufzustellen. So seine Worte an seine Fans.

"Normalerweise bin ich immer ein Lustiger positiv verrückter Pietro [...] Aber das kann ich alles nur machen, wenn es mir auch so geht..."

Kollegen stärken seine Entscheidung

Guter Freund und Kollege Giovanni Zarrella kommentierte mit den Worten: "Wir sind da für dich." Auch seine Frau Jana Ina kommentiert mit einem roten Herz.

Pierto Lombardi und Giovanni Zarrella beim "Schlagerboom 2019" picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Kollege Prince Damien bestärkt Pietro mit den Worten: "Hauptsache die geht bald besser und bist dann wieder glücklich."

Bis bald, Pietro!

Die Fans wünschen ihm unter seinem Post viel Kraft und #comebackstronger.

Und auch wir wünschen ihm, dass ihm die Auszeit gut tut, er die Kraft und Energie tanken kann, die er braucht und sagen:

Bis bald, Pietro!