ON MAI WAY - Der Laufband-Talk mit Vanessa Mai

Talk meets Sport - in der etwas anderen Talkshow bringt Vanessa Mai ihre Gäste auf dem Laufband ganz schön ins Schwitzen. Pikante Fragen, lustige Spielchen und jede Menge Spaß erwarten euch!

Was ist ON MAI WAY?

In diesem YouTube-Format unterhält sich Gastgeberin Vanessa Mai mit ihren Gästen auf dem Laufband. Der Talk verläuft in unterschiedlichen Etappen. Gestartet wird mit einer lockeren Aufwärmrunde im Gehen beim "Walk and Talk". Dann wird das Laufband schon etwas schneller und nach lustigen Spielen mit fiesen Strafen folgt dann schließlich der Schlusssprint. Spätestens da kommt dann wirklich jeder in Schwitzen.

Die Gäste: Von Giovanni Zarrella über Sophia Thiel bis Amira Pocher

Insgesamt 31 Gäste durften in den vergangenen drei Staffeln bereits ihr sportliches Talent beweisen. Von YouTubern wie Jonas Ems über Influencerinnen wie Julia Beautx bis hin zur Internet-Legende Knossi und - natürlich nicht zu vergessen - Schlagersängern wie Matthias Distel alias Ikke Hüftgold oder Giovanni Zarrella ist alles dabei! Eine bunte Mischung ist garantiert!

Die Folgen werden immer auf dem SWR Schlager YouTube-Kanal veröffentlicht. Im November 2021 endete die dritte Staffel. Im Februar diesen Jahres haben die Dreharbeiten für die vierte Staffel begonnen. Mit dabei sind unter anderem die Moderatorin Viviane Geppert, Nicolas Puschmann, Musikerin Jennifer Weist und der Influencer Jeremy Fragrance.

Hier geht's zu unserer YouTube-Playlist mit allen 31 Folgen von ON MAI WAY!

Von Spaß bis Deep-Talk: ON MAI WAY lüftet Geheimnisse

Vanessas charmante Art entlockt den Stars so manche Geheimnisse und spannende Geschichten. Der ein oder andere Star hat dabei auch schon mehr preisgegeben, als ursprünglich geplant.

Krass, Giovanni hat einfach Sachen ausgepackt, die er noch nie zuvor irgendwo erzählt hat. Ich bin so stolz auf diese Show!

Die Themen sind vielseitig: Während sich Rapper Eko Fresh als Schlager- und großer Roy-Black-Fan outet und TikTok-Star Falco Punch über seine Freundschaft mit Dieter Bohlen berichtet, geht es bei Bloggerin Sophia Thiel um ernstere Themen. Offen und ehrlich erzählt sie von schlechten Erfahrungen und ihrer Vergangenheit.

Ich habe gelernt „Nein“ zu sagen. Wenn man immer „Ja“ sagt, enttäuscht man Menschen mehr, als mit einem „Nein“.

Immer auf dem Laufenden auf dem SWR Schlager Instagram Kanal

Auf dem SWR Schlager Instagram Account werden immer die neusten Updates zur Show geteilt. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, zum Drehbeginn der jeweiligen Staffeln, Fragen an die Gäste von ON MAI WAY zu stellen. Außerdem werden jede Menge lustige Reels und Ausschnitte aus den Folgen gezeigt sowie exklusive Clips vom Warm-Up und Teaser auf die einzelnen Folgen.

ON MAI WAY auch als Podcast hören

Für alle Freunde der guten Podcast-Unterhaltung gibt es den Laufband-Talk auch auf die Ohren! Der Podcast ist auf der SWR Schlager Homepage und auf allen gängigen Streaming-Diensten verfügbar. Einfach hier klicken und los hören: