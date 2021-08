Micha von der Rampe und die "DorfDäppComedy"

Auf den Social Media Kanälen kennt man Micha mit seiner "DorfDäppComedy"ja schon einige Zeit, da gibt's regelmäßig lustige Reels mit den typischen Dorf- und Stadtklischees! Seine Coummunity wächst stetig.

Musikalisch ist sein Motto: Partyschlager trifft Volksmusik und der Sound der blauen Tuba. Wenn Corona mal vorbei sein sollte, sieht man ihn ganz bestimmt wieder auf vielen Bühnen.

SWR Schlager und Micha von der Rampe machen Comedy auf Instagram

Zusammen mit Micha von der Rampe hat SWR Schlager die neue Instagram Reel-Reihe "How to" auf die Beine gestellt. Jede Woche wird es ein lustiges Reel geben!

Micha von der Rampe beim Videodreh für "How to" mit SWR Schlager Bild: Micha Kible

Comedy rund ums Thema Dorfleben versus Stadtleben

Der Unterhaltungsfaktor ist defintiv garantiert! Mehr davon gibt's dann auf dem SWR Schlager Instagram-Kanal.

In den nächsten Wochen gibt es auf jeden Fall viel zu lachen! Freut Euch schonmal auf weitere Folgen mit Lebensanleitungen à la "How to Songtext" oder "How to date im Biergarten"!

