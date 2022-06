Marie Reim: So lernte sie ihren Freund Vinzenz kennen

Schon länger ist Marie Reim glücklich vergeben, auf Instagram konnte man ihren Freund Vinzenz schon einige Male sehen. Jetzt erzählt sie im Schlager-Podcast "Aber bitte mit Schlager" ihre Kennenlern-Story.

Marie Reim hat ihre große Liebe gefunden

Sie war in Düsseldorf mit ihren Freunden Daniel Sommer, Tim Peters und Co in einer Bar unterwegs, vertieft in Songs, die sie anhörten, wurde sie plötzlich angesprochen: von Vinzenz. "Ach und Marie, deine Pommes kommen auch gleich."

In der Situation habe ich ihm so richtig tief in die Augen geschaut und gedacht: "Woher kennt er meinen Namen?" Und in dem Moment hat einfach alles gefunkt.

Seit diesem Tag sehen sich die zwei jeden Tag! Bei ihrem zweiten Treffen tanzten Marie und Vinzenz zwischen Straßenlaternen durch die Stadt - wie romantisch!